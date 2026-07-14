0714 台股盤前｜矽晶圓、軍工無人機多檔亮燈！外資調節近200億，OTC修正拉回5MA 2026-07-14 08:50

一、盤勢分析

矽晶圓、軍工無人機多檔亮燈！外資調節近200億，OTC修正拉回5MA。(圖:shutterstock)

昨日（7/13）台股高檔震盪，加權指數微幅上漲 0.06% 收在 45,380.52 點，成交量萎縮至約 1.06 兆元。三大法人合計賣超 210.66 億元，其中外資賣超 195.77 億元、投信買超 96.09 億元。盤面上以矽晶圓與無人機軍工族群表現最為亮眼，被動元件與銅箔基板族群則因資金挪移而承壓修正。

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二、強勢產業

矽晶圓（長約激勵）：

受惠於美光大舉簽訂十年採購長約激勵，引爆大尺寸矽晶圓及第三代半導體材料需求。環球晶（6488）與合晶（6182）雙雙攻上漲停，環球晶以 1,485 元創下歷史新高天價，合晶則收在 189.5 元，成交量創 18 年來新高，台勝科（3532）與中砂（1560）也同步走高維持多頭格局。

軍工無人機與飛機零組件（政策加持）：

受惠民航維修剛性需求及地緣政治帶動無人機自主化政策，長榮航太（2645）上演秒填息並奔漲停，漢翔（2634）爆量攻堅，事欣科（4916）強攻漲停收在 118.0 元，千附精密（6829）亦放量突破盤整區。

三、弱勢產業

MLCC 與被動元件（資金退潮）：

因短線股價累積漲幅已大，遭主力與外資大舉調節挪移，蜜望實、天二科技、國巨（2327）與華新科（2492）重挫，MLCC 均跌達 8.97%，面臨技術面修正與獲利回吐賣壓。

銅箔基板（利多出盡）：

由於 Nvidia GB200 等規格升級預期已反映在股價中，短線缺乏新利多，遭外資與主力高檔獲利了結。台燿（6274）、台光電（2383）與聯茂（6213）皆墨，紛紛跌破 5 日均線。

四、大戶投選股