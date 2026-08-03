鉅亨研報
一、盤勢結構與技術面觀察
二、五大利多支撐後市回穩
三、資金面與中期展望
四、產業主軸：AI 仍為核心投資方向
五、關鍵產業趨勢與供應鏈機會
六、結論
整體而言，台股已出現「技術面止跌＋籌碼沉澱＋基本面支撐」三重轉折訊號。短線雖仍受制於月線壓力而震盪，但在 AI 長線趨勢未變與資金回流支撐下，行情正逐步朝健康回升發展。後續操作重點仍在「選股優於選市」，掌握 AI 主流與產業升級趨勢，搭配紀律操作，將有機會在震盪中穩健累積報酬。
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
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