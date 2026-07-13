鉅亨網新聞中心 2026-07-14 05:20

韓國記憶體晶片巨頭 SK 海力士週一 (13 日) 股價遭遇猛烈拋售，單日跌幅一度超過 15%，不僅拖累韓國股市跌至熔斷，更引發亞洲記憶體類股集體震盪。這波突如其來的跌勢，導火線指向了韓國本土券商「韓國投資證券（KIS）」最新發布的一份財務分析報告。

KIS 報告預測，SK 海力士今年第二季的營業利潤將略低於市場共識。

‌



儘管報告中給出的財務數據依然亮眼，預計營收達到 80.9 兆韓元，營業利潤為 60.4 兆韓元，分別較上季顯著成長 54% 與 61%，且與去年同期相比增幅更是驚人，分別達到 264% 與 556%，但這份數據卻比市場共識預期的 65 兆韓元低了約 8%。

對於投資者而言，任何關於「低於預期」的消息在當前敏感的市場情緒下都被放大。

KIS 對此解釋道，這是將高頻寬記憶體（HBM）的長期供應協議（LTAs）納入考量後的「正常化調整」，並非企業獲利能力惡化，更不意味著產業成長動能放緩。

長約機制與市場漲價紅利的錯位

為何會產生獲利預期的落差？報告指出，這是業務結構差異所致。由於 SK 海力士在 HBM 市場的營收佔比高於對手，而 HBM 產品多採取鎖定價格的長期供應協議，導致其平均售價（ASP）在短期內無法迅速隨市場行情劇烈波動。

相反地，傳統 DRAM 與 NAND 快閃記憶體產品在近期市場整體漲價的過程中，平均售價漲幅更大。

換言之，SK 海力士因其強勢的 HBM 業務結構，反而錯失了短期現貨行情帶來的爆發性漲價紅利。

不過，市場對此也不必過度悲觀。隨著 HBM4 產品預計於今年第三季正式邁入量產，SK 海力士的 ASP 漲幅有望回歸至市場平均水準。

KIS 進一步強調，雖然長約機制限制了價格的爆發力，但卻能有效提升獲利的穩定性，降低記憶體產業長期以來高度波動的風險。未來市場對儲存業者的估值邏輯將發生重塑，獲利的可持續性將比短期的季度利潤成長速度更具參考價值。

獲利了結與市場情緒的雙重打擊

除了券商報告帶來的負面衝擊外，分析師指出「獲利了結」也是導致股價重挫的關鍵因素。上週 SK 海力士才剛在美股完成掛牌，上市首日表現氣勢如虹，股價飆漲逾 12%，這讓部分投資人選擇在週一進行獲利變現。

此外，市場對於 SK 海力士 HBM4 晶片出貨進度的謹慎態度，也成為壓制股價的另一因素。

分析師 Ryu Young-ho 指出，目前看來 HBM4 並未如預期實現大規模放量，疊加 SK 海力士在傳統 DRAM 產品漲價週期的受益程度相對受限，導致投資者紛紛下調預期，進而引發大規模賣壓。