鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-14 10:48

研調機構 Counterpoint Research 最新統計指出，涵蓋 618 購物節的四週期間，中國智慧型手機市場銷售量較去年同期下滑 13%，主要受到記憶體價格上漲推升終端售價影響。今年 618 購物節的促銷力度較往年有所減少，進一步影響市場需求。除華為外，其餘主要品牌銷售皆較去年同期下滑。

各大品牌部分，華為以 21% 的市占率位居市場第一，也是 618 期間唯一展現年成長的主要品牌。其中，Enjoy 90 Pro Max 憑藉長續航及產品定位，成為華為銷售最佳的機型；Mate 80 亦受惠於 618 促銷活動及具競爭力的定價策略，帶動銷售表現。

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Apple 在 618 前一個月展開促銷活動，透過官方降價、電商平台優惠及舊機換新方案，iPhone 17 Pro 系列最高優惠達人民幣 2,000 元。促銷活動帶動 Apple 銷售回升，並於 618 期間排名市場第二。不過，相較去年同期，Apple 銷售仍下滑 9%，主要原因為去年同期 iPhone 16 系列促銷幅度較大。

其他品牌方面，多款中低階機種亦進入 618 期間十大熱銷智慧型手機，包括 OPPO Reno 16、HONOR X70、vivo S60 及 Redmi K90。然而，相較去年同期，今年中國 Android 品牌促銷幅度較為保守，因此主要品牌銷售皆呈現雙位數年減。

Counterpoint Research 資深分析師 Ivan Lam 表示，618 購物節加上高考後首波換機需求，帶動 6 月份中國智慧型手機市場較前一個月回升，但預期後續仍將進入季節性淡季。近期智慧型手機品牌與供應鏈持續釋出下半年價格可能調整的訊息，使部分有換機需求的消費者提前於 618 期間完成購機。