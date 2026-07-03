鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-03 14:34

研調機構 Counterpoint Research 指出，2026 年第一季全球蜂巢式 IoT 模組出貨量年增 4%。中國仍為全球最大的蜂巢式 IoT 模組市場，但第一季出貨量年減 2%。市場下滑主要反映第一季季節性因素，包括農曆春節期間需求放緩，以及資產追蹤、POS 終端及車聯網等應用需求減弱；中國乘用車銷售下滑亦影響市場表現。

研調：全球蜂巢式IoT模組市場2026年第一季年增4% 5G為成長最快技術。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 首席分析師 Tina Lu 表示，各技術表現差異明顯。雖然多數技術出貨量下滑，但 4G Cat 1 bis 模組仍年增 12%，主要受惠於印度、中東與非洲及拉丁美洲智慧電表、POS 終端、資產追蹤及車聯網需求。5G 則以 39% 的年成長率成為成長最快的蜂巢式技術，主要由 Router/CPE、Connected PC 及車用應用帶動。

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Tina 對於各區域市場表現評價，各區域市場表現不一。中國市場因春節期間需求放緩及乘用車銷售下滑，出貨量呈現低個位數年減；印度則維持雙位數成長，受智慧電表、POS 終端、資產追蹤及車聯網需求帶動，持續為全球成長最快的蜂巢式 IoT 模組市場。政府推動智慧電表部署及商用車隊車聯網應用，將持續支撐市場需求，且受地緣政治及供應鏈影響相對有限。

其中 Quectel 持續穩居全球市場龍頭，第一季出貨量年增 5%，並在中國及海外市場皆維持領先；China Mobile 受惠於智慧電表、POS 終端、聯網二輪車、資產追蹤及監控攝影機等應用，出貨量維持雙位數成長； Fibocom 受智慧電表、Router/CPE 及車聯網需求帶動，排名全球第三。

中國以外市場方面，Telit Cinterion 持續為全球最大的國際 IoT 模組供應商，在歐洲及北美資產追蹤、智慧電表、IP 攝影機及醫療等應用帶動下，維持雙位數成長； Eagle Wireless 則持續拓展車用以外市場，並進一步擴大全球布局。

Counterpoint Research IoT 研究總監 Mohit Agrawal 表示，隨著記憶體成本上升，預期 2026 年下半年蜂巢式 IoT 模組平均售價將調升，以維持供應商獲利能力。記憶體供應吃緊將推升高容量模組價格，可能影響相關產品出貨，但也有助於維持低容量模組需求。

Mohit Agrawal 提到，價格上漲趨勢也將逐步擴及 Cat 1 及 LTE-M 等入門產品。儘管市場仍面臨挑戰，2026 年全球蜂巢式 IoT 模組市場預計仍將維持穩健成長。