研調：蘋果加入戰局 估帶動今年全球折疊手機ASP增18%、年營收成長48%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 10:34

研調機構 Counterpoint Research 指出，全球折疊式智慧型手機市場將於 2026 年迎來復甦，Apple 預計推出首款折疊 iPhone，帶動市場重新回到成長軌道。Counterpoint 預估，2026 年全球折疊手機平均售價（ASP）將年增 18%，折疊手機面板出貨將成長 24%，市場營收更將大幅增加 48%，顯示器市場競爭已從價格戰逐步轉向高階化與 AI 應用驅動的新階段。

研調：Apple加入戰局帶動高階化 折疊手機市場2026年營收成長48%。(圖：shutterstock)

歷經 2025 年的調整期後，折疊手機市場預計於 2026 年重回成長軌道。雖然全球智慧型手機市場價格普遍隨著規模經濟而下降，但折疊手機市場卻呈現相反趨勢，產品平均售價預估將較去年提升 18%。

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其中，Book-type（書本式）產品持續成為市場主流，2026 年預計將占整體折疊手機出貨 76%，遠高於 Clamshell（掀蓋式）產品。2025 年約三分之一折疊手機批發價格超過 1,600 美元，2026 年此價格帶產品占比預估將進一步提高至 60%，顯示器市場需求正快速向超高階產品集中。

另一方面，折疊手機面板市場也同步回溫。Counterpoint 預估 2026 年全球折疊手機面板出貨將達約 2,750 萬片，年增 24%；面板市場營收則可望成長 48%，達約 44 億美元，主要受惠於高階產品占比提升及產品平均售價上升。

Counterpoint Research 指出，Apple 預計於 2026 年推出首款折疊 iPhone，將成為今年市場最大的變數，也將重新定義折疊手機競爭格局。

預估 Samsung 仍將維持全球折疊手機市場領導地位，但 Apple 第一年即有望貢獻約 29% 的折疊手機面板採購需求，Huawei 則約占 24%，市場將逐漸由 Samsung 與 Huawei 雙強競爭，轉向 Apple、Samsung 及 Huawei 三大品牌共同主導。

在供應鏈方面，2026 年下半年將成為全年成長關鍵，Samsung 新機上市、Apple 供應鏈開始拉貨，以及中國品牌新品推出，預估第三、第四季將占全年約 64% 的折疊手機面板出貨。

Counterpoint Research 認為，未來折疊手機競爭重點將不再只是硬體規格，而是 AI 應用、生產力體驗及軟體生態系整合。

隨著 Generative AI 與 Agentic AI 逐步進入多工處理、跨應用程式協作及任務執行，大尺寸 Book-type 折疊手機可提供更大的工作空間，更適合使用者同時檢視資訊、管理 AI 工作流程，以及在 Email、行事曆、文件及通訊軟體之間快速切換，因此將持續成為品牌布局重點。

Counterpoint Research 研究副總監 Liz Lee 表示，折疊手機鎖定願意為更高生產力與更佳使用體驗付費的高階消費者，尤其 Book-type 產品在 AI 多工應用情境下，將提供相較傳統智慧型手機更具差異化的價值。