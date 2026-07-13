鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-13 14:01

研調機構 Counterpoint Research 指出 2026 年第一季全球零售 Wi-Fi CPE 市場出貨量年減 6%。2025 年市場已連續第四年下滑，較 2021 年高點累計衰退近 34%。過去 COVID-19 疫情使消費者對家庭 Wi-Fi 覆蓋及網路穩定性的需求增加，然而隨著網際網路服務供應商（Internet Service Provider, ISP）服務升級，導致零售市場需求下滑。

研調：全球零售Wi-Fi CPE市場Q1年減6% 華碩逆勢成長。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 表示，近年來，ISP 持續提升寬頻設備（Broadband CPE）的性能，並導入 Mesh Wi-Fi 與新一代 Wi-Fi 技術。隨著 ISP 提供的設備已能滿足多數家庭需求，加上疫情後居家網路使用回歸常態，消費者購買零售 Wi-Fi 設備的需求有所減少。

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2026 年第一季，全球零售 Wi-Fi CPE 市場仍由 TP-Link 與小米（Xiaomi）領先，合計占全球出貨量近 33%。Netgear、ASUS 與 Google 分列其後，其中 ASUS、Google 與 Amazon Eero 為前五大品牌中仍維持年成長的廠商。

Counterpoint Research 首席分析師 Tina Lu 表示：「隨著 ISP 提供的設備逐漸滿足多數消費者需求，零售 Wi-Fi CPE 市場持續面臨成長壓力。ISP 已開始提供 Mesh Wi-Fi 系統，並採用最新 Wi-Fi 技術，使零售產品與 ISP 設備間的技術差距縮小。一般消費者多以 ISP 提供的設備為主，而有較高網路效能需求的使用者仍會選擇零售產品。」

儘管整體市場下滑，Mesh Wi-Fi 系統 仍維持成長，反映家庭連網裝置持續增加，帶動全屋 Wi-Fi 覆蓋需求。Google 與 Amazon Eero 等品牌亦受惠於其品牌知名度及智慧家庭產品布局。

Gaming Router 亦為少數成長的產品類別，主要受到低延遲、高效能家庭網路需求，以及雲端遊戲發展所帶動。

Counterpoint Research 資深分析師 Taimur Zafar 表示：「Mesh Wi-Fi 系統的成長反映家庭網路需求持續演變。消費者愈加重視全屋覆蓋、高效能及穩定連線，以支援日益增加的智慧家庭裝置。」