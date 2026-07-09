鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-09 18:42

研調機構 Counterpoint Research 指出，2026 年第一季全球具備 Edge AI 功能的智慧手錶出貨量較去年同期成長 70%，市場滲透率達 25%，其中蘋果 (AAPL-US) 領跑，約占第一季出貨量 90%。成長主要來自消費者對健康與運動功能需求提升，已不限於步數、心率及睡眠監測等基本功能，而是希望獲得更多健康分析與個人化功能。

研調：Apple領跑Edge AI智慧手錶市場 2026年Q1滲透率達25%。(圖：shutterstock)

低功耗神經加速器的發展，讓 AI 推論可直接在裝置端完成，同時維持電池續航力。智慧手錶因此能在不依賴智慧型手機或雲端服務的情況下，提供跌倒偵測、心律不整警示及個人化健康建議，並提升資料隱私。

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Counterpoint Research 首席分析師 Anshika Jain 表示：「品牌持續升級智慧手錶硬體，以提升裝置 AI 運算能力。Edge AI 可提供更即時的健康分析與更快的回應，同時有助於保障資料隱私。目前 Edge AI 仍集中於少數領導品牌，Apple 在 2026 年第一季約占全球 Edge AI 智慧手錶出貨量的 90%。」

健康監測是 Edge AI 在智慧手錶最主要的應用。智慧手錶已可直接在裝置端分析心率、睡眠模式及體溫等數據，並偵測心房顫動、睡眠呼吸中止症及血壓升高等健康狀況，無須將資料傳送至雲端。

2026 年第一季，具備血壓監測功能的智慧手錶出貨量較去年同期增加一倍，支援睡眠呼吸中止症偵測的產品出貨量則增加三倍。目前品牌也開始投入糖尿病等健康管理功能。

供應鏈方面，晶片廠持續提升穿戴式平台的 AI 能力。Apple 於 2023 年推出搭載四核心 Neural Engine 的 S9 晶片；Huawei 則於 2025 年推出 Kirin W80 晶片，並搭配 Celia 助理。2026 年，Qualcomm 已宣布推出搭載專屬 NPU 的 Snapdragon Wear Elite，Google 採用 Tensor 架構的新一代穿戴式晶片也預計進一步提升 AI 整合能力。

除了搭載 NPU 的平台外，裝置端 AI 也開始透過軟體方式實現。例如 Ambiq Apollo 平台可利用 Arm Helium 向量運算擴充及 heliaCORE 軟體核心，在未搭載專屬 NPU 的情況下執行 AI 推論，未來有望將裝置端 AI 擴展至更多穿戴式裝置。