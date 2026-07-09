研調：Apple領跑Edge AI智慧手錶市場 2026年Q1滲透率達25%
鉅亨網記者吳承諦 台北
研調機構 Counterpoint Research 指出，2026 年第一季全球具備 Edge AI 功能的智慧手錶出貨量較去年同期成長 70%，市場滲透率達 25%，其中蘋果 (AAPL-US) 領跑，約占第一季出貨量 90%。成長主要來自消費者對健康與運動功能需求提升，已不限於步數、心率及睡眠監測等基本功能，而是希望獲得更多健康分析與個人化功能。
低功耗神經加速器的發展，讓 AI 推論可直接在裝置端完成，同時維持電池續航力。智慧手錶因此能在不依賴智慧型手機或雲端服務的情況下，提供跌倒偵測、心律不整警示及個人化健康建議，並提升資料隱私。
Counterpoint Research 首席分析師 Anshika Jain 表示：「品牌持續升級智慧手錶硬體，以提升裝置 AI 運算能力。Edge AI 可提供更即時的健康分析與更快的回應，同時有助於保障資料隱私。目前 Edge AI 仍集中於少數領導品牌，Apple 在 2026 年第一季約占全球 Edge AI 智慧手錶出貨量的 90%。」
健康監測是 Edge AI 在智慧手錶最主要的應用。智慧手錶已可直接在裝置端分析心率、睡眠模式及體溫等數據，並偵測心房顫動、睡眠呼吸中止症及血壓升高等健康狀況，無須將資料傳送至雲端。
2026 年第一季，具備血壓監測功能的智慧手錶出貨量較去年同期增加一倍，支援睡眠呼吸中止症偵測的產品出貨量則增加三倍。目前品牌也開始投入糖尿病等健康管理功能。
供應鏈方面，晶片廠持續提升穿戴式平台的 AI 能力。Apple 於 2023 年推出搭載四核心 Neural Engine 的 S9 晶片；Huawei 則於 2025 年推出 Kirin W80 晶片，並搭配 Celia 助理。2026 年，Qualcomm 已宣布推出搭載專屬 NPU 的 Snapdragon Wear Elite，Google 採用 Tensor 架構的新一代穿戴式晶片也預計進一步提升 AI 整合能力。
除了搭載 NPU 的平台外，裝置端 AI 也開始透過軟體方式實現。例如 Ambiq Apollo 平台可利用 Arm Helium 向量運算擴充及 heliaCORE 軟體核心，在未搭載專屬 NPU 的情況下執行 AI 推論，未來有望將裝置端 AI 擴展至更多穿戴式裝置。
Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agrawal 表示：「智慧手錶的 Edge AI 正從硬體整合發展至硬體與軟體共同最佳化。更小、更有效率的 AI 模型，以及作業系統對裝置端推論的支援，將讓更多應用程式可直接在本地執行 AI。這將帶動即時健康警示、手勢控制及更多個人化功能，因此我們預估 2026 年 Edge AI 智慧手錶滲透率將接近 32%。」
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研調：蘋果加入戰局 估帶動今年全球折疊手機ASP增18%、年營收成長48%
- 研調：蘋果全面漲價衝擊消費端需求 2026年全球筆電出貨估衰退13.6%
- 研調：全球智慧眼鏡2026 Q1出貨年增83% AR、AI眼鏡為成長動力
- 研調：Q1全球智慧手錶出貨量年增4% 蘋果年增21%成長動能最強勁
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇