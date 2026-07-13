鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-14 06:30

台積電營收創新高，為何仍未提振AI股行情？(圖：Shutterstock)

這家台灣晶片製造商表示，6 月淨營收較去年同期大增 68%，達到新台幣 4,426.8 億元 (約 138 億美元)，創下公司史上最高單月營收紀錄。

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然而，台積電 ADR 股價並未因此受到提振，反而下跌 2.9%，收在 421.58 美元。不過，今年以來股價仍累計上漲近 40%。

隨著 AI 熱潮推升晶片需求，創紀錄的營收表現如今幾乎已成為常態。加計 6 月數據後，台積電第二季營收總額達到新台幣 1.27 兆元——高於公司原先的財測指引，但略低於 FactSet 調查分析師所預期的新台幣 1.28 兆元。

儘管如此，投資人對台積電周一的股價下跌也不必太過失望，因為情況原本可能糟得多。

其他 AI 相關股票，包括 AMD(AMD-US)、英特爾 (Intel)(INTC-US)、美光(Micron)(MU-US) 以及 SK 海力士(SK Hynix)，周一跌幅都比台積電更大。投資人開始質疑，這波 AI 支出熱潮究竟還能持續多久。

目前華爾街擔心的是，大型科技公司可能很快就會釋出訊號，表明它們不願再持續擴大資本支出。若真如此，可能會衝擊台積電及其同業的營收與獲利。