鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-13 14:30

根據法興銀行 (Société Générale) 亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 發表的最新報告指出，亞洲股市可能正步入一個重大的領導權輪動階段。此前由半導體板塊引領的窄幅上漲，已使市場間的估值差距擴大至近二十年來的最闊，這預示著由少數 AI 龍頭股主導的行情可能即將生變。

法興建議做多台股、做空韓股：因獲利持續性比高成長更「值錢」(圖:shutterstock)

剔除三巨頭後亞洲實則跑輸美股

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隨著投資者對 AI 投資熱潮的可持續性及估值過高產生疑慮，市場已開始出現撤離跡象。

南韓邁向熊市 印度與日本東證轉強

近期市場數據顯示，這種集中度正在瓦解。南韓股指自近期高點回落逾 20%，年內第二次技術性步入熊市；與此同時，印度股市在經歷數月落後表現後，近期開始超越區域同行，外資也呈現回流印度及南亞市場的趨勢。

在日本，科技股權重較高的日經 225 指數表現走弱，反而是涵蓋範圍更廣的東證指數 (TOPIX) 相對轉強。

歷史規律：2007 年以來最高的估值離散度

法興指出，當前亞洲各市場間的股價淨值比 (P/B) 估值離散度已攀升至 2007 年以來最高點。歷史經驗顯示，2007 年、2011 年及 2021 年等市場拐點出現前，都曾出現過類似的估值差距極端化與相關性下降的現象。

這反映出投資者開始質疑 AI 受益股是否能支撐其高企的估值，轉向尋找宏觀條件改善且獲利更具持續性的標的。

投資策略：做多台灣、做空南韓，看好日本內需板塊

在具體交易建議上，法興推薦「做多台灣、做空南韓」的相對價值策略。其理由在於，儘管南韓受益於存儲晶片價格飆升，但預計未來兩年獲利增速將顯著放緩；相較之下，台灣在晶圓代工與邏輯晶片領域的地位，使其獲利與利潤率展現出更強的韌性。

Benzimra 強調：「在當前估值水準下，獲利的持續性比單純的高增長更為重要」。

此外，法興也看好日本東證指數跑贏日經 225 指數。隨著日本國內通膨上升及貨幣政策正常化，日本的獲利增長預計將從科技股擴散至銀行、金融、工業及汽車等傳統板塊。