鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-07-13 14:56

南韓綜合指數 (KOSPI) 週一 (13 日) 在多重利空夾擊下劇烈震盪，並且觸發熔斷，市場陷入恐慌性拋售，終場下跌 8.97%，收報 6805.57 點，該指數本月迄今累計下挫近 20%。

這是韓國證券交易所今年第七次啟動熔斷機制。2026 年開年以來，南韓綜合指數 (KOSPI) 已經歷多輪震盪，包含晶片股大洗盤與原油價格飆升，高盛在 6 月曾喊話韓國 KOSPI 指數上看 12,000 點，但實際走勢顯然更具波動性。

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此次崩盤的重災區為半導體權值股。記憶體龍頭 SK 海力士雖然上周五在美國那斯達克掛牌 ADR 表現優異，首日大漲 13%，但在南韓本土市場卻出現「利多出盡」的獲利了結賣壓，周一在韓國交易所股價崩跌 16.27%，跌破 200 萬韓元，創兩個多月以來的新低；競爭對手三星也跌近 11%。

這兩隻股票的下跌，導致南韓綜合指數 (KOSPI) 盤中暴跌 9%，觸發了今年第 7 次短暫的熔斷機制。

此外，韓國央行發布報告指出，全球半導體市場仍處供不應求狀態，由 AI 驅動的「超級週期」預計將持續一段時間，這也間接解釋了為何記憶體股在大幅下跌後，仍是市場關注焦點。

分析師指出，SK 海力士 ADR 採新股發行，引發市場對股權稀釋的擔憂，加上套利交易盛行，加劇了本土股價的跌勢。

首爾避險基金 Petra Capital Management 管理合夥人李燦熙（音譯，Chan H. Lee）表示，SK 海力士此次 ADR 上市相當成功，但市場早已提前反映大部分利多。周一股價走弱，看來主要是典型的『利多出盡』與獲利了結賣壓，而非基本面出現任何變化。