鉅亨網新聞中心 2026-07-13 13:50

南韓股市於本周一 (13 日) 遭遇劇烈震盪，基準綜合股價指數 (KOSPI) 在多重利空夾擊下，盤中暴跌超過 8%，不僅失守 7,000 點重要整數關卡，更觸發熔斷，市場陷入恐慌性拋售。

恐慌性拋售 韓股KOSPI盤中暴跌8% 回測7000點支撐(圖:shutterstock)

盤中從程式交易限制到全面暫停交易

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KOSPI 指數周一開盤僅小跌 0.85%，報 7,412.03 點，但賣壓隨後迅速湧現。上午 10 時 34 分，因期貨市場急跌，交易所首度啟動熔斷。然而，跌勢並未就此止步，中午 12 時 25 分左右，指數正式跌破 7,000 點，這是自今年 5 月初以來，指數首度回落至此水位。

下午 1 時 28 分，KOSPI 指數跌幅擴大至 8.08%，觸發第一階段熔斷機制，全場暫停交易 20 分鐘。

SK 海力士與三星電子慘遭血洗

此次崩盤的重災區為半導體權值股。記憶體龍頭 SK 海力士雖然上周五在美國那斯達克掛牌 ADR 表現優異，首日大漲 13%，但在南韓本土市場卻出現「利多出盡」的獲利了結賣壓，盤中一度重挫近 14%，股價跌破 200 萬韓元大關。

分析師指出，SK 海力士 ADR 採新股發行，引發市場對股權稀釋的擔憂，加上套利交易盛行，加劇了本土股價的跌勢。

另一權值巨頭三星電子盤中也大跌超過 7%。由於三星近期財報表現未能滿足市場對 AI 投資回報的高預期，投資人對其獲利能力產生疑慮。外資與投信等法人機構今日同步大幅賣超，外資賣超額度高達 2.23 兆韓元，散戶雖進場接盤近 2.7 兆韓元，仍難擋跌勢。

利空因素：地緣政治與美方政策壓力

市場分析指出，兩大導火線點燃了此次賣壓：

中東局勢升級： 美國軍方再度對伊朗發動空襲，導致荷姆茲海峽局勢高度緊張，全球避險情緒 (Risk-off) 迅速擴散。

美方施壓建廠： 美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 證實正與三星及 SK 海力士商討擴大在美設廠，引發市場對於企業營運成本增加及供應鏈重組的疑慮。

法人看好台灣優於南韓

在韓股動盪之際，法興銀行 (Societe Generale) 發布策略報告，建議投資人採行「看好台灣、看空南韓」的配對交易策略。報告指出，台灣半導體產業 (以台積電為主) 因晶圓代工與邏輯晶片比重高，獲利韌性優於受記憶體循環波動影響較大的南韓企業。

相較於 KOSPI 指數陷入技術性熊市，台灣股市 (台積電、鴻海) 在區域市場中表現相對抗跌。