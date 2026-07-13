大型科技企業裁員潮促立法逼企業問責！民調：近七成美國人支持AI主權財富基金

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-13 13:00

隨著美國科技業裁員愈演愈烈，最新民調顯示，多數在職人員希望藉助 AI 主權財富基金，倒逼企業承擔更多社會責任。

(圖:shutterstock)

根據 Velaslet 上月對 1690 名美國成人進行的全國性調查，69% 美國人支持立法強制 AI 巨頭將半數股份劃入公共主權財富基金。Velaslet 執行長 Benjamin Leaf 表示，此舉可將 AI 紅利回饋全社會。

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美國參議員桑德斯上月也提出《美國人工智慧主權財富基金法案》，若在國會成功闖關，民眾將持有本土重量級 AI 企業 50% 股份。

桑德斯強調，AI 效益應惠及大眾而非僅肥了富豪，「矽谷億萬富翁不能關起門決定人類命運」。

當前美企大舉擴張 AI 業務卻頻傳裁員，員工憂心失業。高盛上月報告預估，AI 普及的十年轉型期內，逾 9% 勞動力 (約 1500 萬人) 面臨失業，衝擊堪比 1990 年代末重大技改。

資深全球經濟學家 Joseph Briggs 稱失業屬階段現象，長遠 AI 亦會催生新崗位。