鉅亨網新聞中心 2026-07-13 16:00

海南省政府發布《「十五五」海南國家生態文明試驗區規劃》，明確提出將穩步推進 2030 年禁售燃油車，意味海南可望成為中國首個全面停止銷售燃油車的省級行政區，並在綠色交通轉型上率先全國。

根據規劃，預計到 2030 年，海南新能源汽車保有量佔比將從 2025 年的 23.75% 大幅提升至 45%。屆時，全省公共服務和社會運作領域新增及更換車輛（特殊用途除外），以及私人用車領域新增與更換車輛，新能源汽車佔比將全面達到 100%，並維持車樁比在 2.5:1 以下的優化配置，打造出海南自貿港綠色運輸的新名片。

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除了汽車交通的變革，海南此次規劃亦全面加速重點領域的綠色低碳發展。在產業新質生產力方面，海南將因地制宜拓展綠氫能應用，推動「風光發電 + 氫儲能」一體化場景，並加速深遠海新能源開發，布局電氫氨醇一體化協同的綜合能源平台。

此外，規劃更強調城鎮建築的低碳化與熱帶農業的綠色升級，透過推廣裝配式建築、提升農業節水與廢棄物資源化利用，全面構建資源集約、環境友善的生態工業體系。