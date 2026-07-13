鉅亨網新聞中心 2026-07-13 08:10

英國《銀行家》雜誌（The Banker）發布 2026 年度全球銀行 1000 強榜單，全球前十大銀行中，有七家總部設於中國，這也是中國的銀行首次在前十大席次中佔據七席。

中資銀行勢力再擴大 全球前十大占7席創新高。(圖:shutterstock)

此項評比以「一級資本」作為衡量銀行財務實力的核心指標，自 1970 年開始編制以來，一直是業界評估全球銀行規模的重要基準。

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在本次榜單中，中國工商銀行持續穩居全球銀行榜首，中國建設銀行、中國農業銀行與中國銀行則分別位列第 2、第 3 及第 4 名。

值得關注的是，中國郵政儲蓄銀行本年度首次躋身全球十大銀行之列，進一步推升了中資銀行在前十強的占比。

除了在規模指標上保持領先，中資銀行在全球百大銀行的占比亦超過五分之一，共有 22 家銀行進入前 100 名。然而，榜單數據同時反映了全球銀行業在不同維度上的競爭優勢，並非單以規模論英雄。