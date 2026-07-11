鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-11 18:00

外媒最新報導指出，美國商務部上週五 (10 日) 邁出放寬對阿拉伯聯合大公國出口管制的第一步，在一份即將刊登於《聯邦公報》的 17 頁新規草案中明確表示，將「積極審查」阿聯主權投資基金支持之 MGX 公司申請半導體產品及伺服器出口至阿聯的許可案。MGX 同時是 OpenAI 與 Anthropic 的重要投資方。

美放寬對阿聯先進AI晶片出口管制！川普：我們不賣晶片的話 中國就賣了

根據《CNBC》報導，新規同時賦予阿聯政府、阿布達比人工智慧集團 G42 及其雲端子公司 Core42 取得特定先進運算設備的許可證豁免資格。

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目前，亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文及 xAI 等在阿酋營運資料中心所用之部分受控設備，也將獲簡化審批待遇，有望透過減少個別申請加速晶片銷售，但防止敏感技術流向中國等受限制對象的管制措施仍維持不變。

但美國麻州民主黨籍參議員華倫 (Elizabeth Warren) 嚴詞抨擊，要求商務部長盧特尼克與主管官員赴國會作證，解釋給予 G42 免證取得先進 AI 晶片及 MGX 優惠審查是否會危及國安，外界憂心相關技術可能輾轉流入中國。