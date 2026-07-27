鉅亨網新聞中心 2026-07-27 20:00

針對美國政府近期宣稱擬對中國人工智慧 (AI) 企業展開調查並實施制裁，中國商務部周一 (27 日) 回應，堅決反對美方將科技經貿問題政治化、工具化，並直指這是典型的「人工智慧霸權主義」行徑。

此前，美國政府高級官員，包括財政部長貝森特 (Scott Bessent) 及商務部官員，公開表示將針對中國 AI 企業展開調查。美方懷疑中國企業透過「蒸餾」(Distillation) 技術竊取美國前沿模型的知識產權，並指控如月之暗面 (Moonshot AI) 等企業疑似繞過出口管制，在泰國等地使用輝達尖端晶片 (如 GB300) 進行模型訓練。美方威脅，若確認違法，將把相關企業列入出口管制「實體清單」。

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對此，中國商務部發言人指出，中國 AI 企業長期深耕基礎研究，部分模型能力已處於領先地位，且發布時間與美方模型非常接近，美方的指控完全無視事實且缺乏法理支撐。中國駐美大使館發言人劉強駁斥美方言論「完全沒有根據」，敦促美方拋棄偏見。

中方強調，「創新不是任何一方的專利」，並透露許多美國企業在研發過程中也蒸餾了中國的模型。先前也有報導指出，美國業界已有近 200 家初創企業致函政府，警告若切斷對中國開源模型的訪問，將削弱美國自身的競爭力。大型跨國企業也承認模型蒸餾是行業普遍技術，應允許美企繼續使用中國的開源資源。