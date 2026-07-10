DRAM 業者南亞科 ( 2408-TW ) 今 (10) 日召開法說會，並公布第二季財報，上季銷售量與第一季持平，不過受惠 DRAM 平均售價季增超過 60%，推升毛利率衝上 79.5% 的新高，營益率同樣飆上 73.7%，單季大賺超過 500 億元、達 501.92 億元，每股純益 14.66 元，累計上半年達 23.07 元。

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南亞科近期已陸續切入伺服器供應鏈，上半年應用於 AI 基礎設施及伺服器的產品營收占比已超過 20%，同時亦持續供應 DDR5、LPDDR5/5X、DDR4、LPDDR4/4X、DDR3 及 LPDDR3 產品，以滿足多元市場需求。