鉅亨網記者魏志豪 台北
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (10) 日召開法說會，並公布第二季財報，上季銷售量與第一季持平，不過受惠 DRAM 平均售價季增超過 60%，推升毛利率衝上 79.5% 的新高，營益率同樣飆上 73.7%，單季大賺超過 500 億元、達 501.92 億元，每股純益 14.66 元，累計上半年達 23.07 元。
南亞科第二季營收 825.49 億元，季增 68.2%，年增 684.2%，毛利率 79.5%，季增 11.6 個百分點，營益率 73.7%，季增 12.4 個百分點，雙率皆較去年同期轉正，稅後淨利 501.92 億元，季增 92.6%，較去年同期轉盈，淨利率 60.8%，季增 7.7 個百分點，較去年同期轉正，每股稅後純益 14.66 元。
南亞科近期已陸續切入伺服器供應鏈，上半年應用於 AI 基礎設施及伺服器的產品營收占比已超過 20%，同時亦持續供應 DDR5、LPDDR5/5X、DDR4、LPDDR4/4X、DDR3 及 LPDDR3 產品，以滿足多元市場需求。
此外，南亞科持續拓展客製化 AI/WoW 與 AI 基礎設施等高附加價值產品；新廠第一階段月產能規劃 3 萬片，於 2028 年開出，全產能 4.5 萬片預估資本支出將達新台幣 4,800 億元；第三代、第四代、第五代 10 奈米級製程 (1C/1D/1E) 及 EUV 等研發工作，均按原定計畫順利進行。
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