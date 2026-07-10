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營收速報 - 泰銘(9927)6月營收9.12億元年增率高達53.07％

鉅亨網新聞中心

泰銘(9927-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣9.12億元，年增率53.07%，月增率7.81%。

今年1-6月累計營收為47.48億元，累計年增率16.85%。

最新價為68.3元，近5日股價下跌-0.44%，相關其 他上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-39 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 9.12億 53% 8%
26/5 8.46億 20% 4%
26/4 8.16億 19% -6%
26/3 8.68億 23% 54%
26/2 5.64億 -21% -24%
26/1 7.42億 12% -5%

泰銘(9927-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為鉛錠、鉛合金錠、紅丹粉、黃丹粉、氧化鉛等製造加工買賣。前各項有關國內外產品代理經銷報價、投標業務及進出口貿易業務。一般及事業廢棄物清除、回收處理業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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