營收速報 - 泰銘(9927)6月營收9.12億元年增率高達53.07％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為47.48億元，累計年增率16.85%。
最新價為68.3元，近5日股價下跌-0.44%，相關其 他上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|9.12億
|53%
|8%
|26/5
|8.46億
|20%
|4%
|26/4
|8.16億
|19%
|-6%
|26/3
|8.68億
|23%
|54%
|26/2
|5.64億
|-21%
|-24%
|26/1
|7.42億
|12%
|-5%
泰銘(9927-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為鉛錠、鉛合金錠、紅丹粉、黃丹粉、氧化鉛等製造加工買賣。前各項有關國內外產品代理經銷報價、投標業務及進出口貿易業務。一般及事業廢棄物清除、回收處理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 永擎(7711)6月營收25.51億元年增率高達140.79％
- 營收速報 - 京晨科(6419)6月營收1.45億元年增率高達344.15％
- 半導體及高耗能「大戶」注意了！ 水污費不再打折 計費標準加嚴及全面取消上限
- 營收速報 - 斐成(3313)6月營收591萬元年增率高達12204.17％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇