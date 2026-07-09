〈台塑四寶業績〉南亞與南亞科「母子均貴」今年表現亮眼 台塑Q3開工率高於Q2

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-09 20:07

台塑 (1301-TW) 集團今 (9) 日公布今 (2026) 年 6 月營收、上半年自結獲利及未來展望，隨著第 3 季進入石化產品傳統旺季，台塑表示，隨著美伊停戰，荷姆茲海峽重啟，中東的原料供應逐漸恢復正常，預估第 3 季開工率 73％將高於第 2 季 62％，但因原料價格下跌，拖累石化產品價格，第 3 季業績將低於第 2 季。南亞則預期下半年電子產業仍有強勁成長力道，全年度營運績效值得期待。

南亞與南亞科「母子均貴」今年表現亮眼 台塑Q3開工率高於Q2。(圖：shutterstock)

南亞指出，公司目前電子材料產品已佔總營收半數以上，是公司成長的最主要動能，也已建立完整的上下游垂直整合，具有相當產能規模，可滿足電路板、銅箔基板、銅箔等全系列產品市場需求，目前各產品產線開動率近乎滿載狀態，營運前景佳。

‌



台塑則表示，第 3 季安排 8 個廠歲修，雖比第 2 季增加 2 個廠，但在原料供應逐漸恢復正常，第 3 季開工率將高於第 2 季。

但台塑也指出，因戰事趨緩原油價格已跌回美伊戰爭前水準，且原料乙烯、丙烯價格同步走跌，加深客戶預期石化產品價格下跌的疑慮，採購意願轉趨保守，第 3 季營業額預估將低於第 2 季。但第 3 季原為聖誕節裝飾 PVC 等石化產品傳統旺季，將有利於產品銷售，加上台塑有現金股利 11 億元以及台塑美國公司換股利益約 10 億元入帳，將挹注台塑獲利。