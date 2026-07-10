航空業市況熱翻 華航營收寫三大新高 上半年突破1200億元Q3更旺

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-10 18:18

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公布 6 月合併營收衝上 217.61 億元，月增 2.5%，年增 28.82%，與長榮航 (2618-TW) 同樣創下連 4 月超過 200 億元營收規模，並續寫新高的紀錄，顯示航空業景氣高度熱絡。

華航6月營收續創新高紀錄。(圖：華航提供)

華航表示，6 月客運收入 118.19 億元，年增 14.84%，貨運收入 80.85 億元，年增更達 51.6%。

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而華航第二季合併營收 638.45 億元 ，上半年合併營收 1,208.03 億元，均創下同期高的紀錄。

華航表示，6 月客運需求暢旺，歐美如洛杉磯、舊金山、西雅圖、倫敦、羅馬、布拉格等平均載客率皆達 85% 以上；而整體來看，上半年以雪梨、布里斯本、東京、福岡和熊本等航點最受旅客喜愛。

展望第三季，華航樂觀指出，訂位情況穩健成長，客運持續增溫中，因此 7 月 24 日起桃園 - 釜山將增至每周 21 班。

貨運方面，6 月除了受惠於 Al 伺服器、半導體設備等高科技固有貨源外，季節性水果和高價臨時貨源也挹注營收，進入第三季後， 華航指出，AI、半導體及資通訊相關產品運送需求持續，預期亞洲主要出口市場表現維持穩健。