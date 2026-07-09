星宇航空張國煒發表空山銀飛機 這些航線將搭得到
鉅亨網記者王莞甯 台北
星宇航空 (2646-TW) 與日本殿堂級藝術家空山基 (Hajime SORAYAMA) 攜手合作的「STARLUX AIRSORAYAMA」計劃，B-58553 銀色飛機今 (9) 日對外正式亮相，而 10 月 1 日 AIRSORAYAMA 主題備品將正式上線，後續還有金色版本，將陸續投入於日本東京、美國鳳凰城和捷克布拉格航線。
星宇航空董事長張國煒表示，空山基的作品以追求個人美學的獨創世界觀聞名，卻同時賦予金屬細膩而深刻的情感，與星宇航空品牌理念不謀而合，此次合作除了攜手空山基完成世界上最大的空中鉅作，也邀請 Kōki 擔任形象影片主角。
星宇預告「STARLUX AIRSORAYAMA」B-58553 將於 7 月 12 日正式啟航飛往東京，主題備品包括登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項機上用品，後續還有金色飛機登場。
STARLUX AIRSORAYAMA 後續營運航線包括東京、鳳凰城和布拉格，隨著 10 月 1 日 AIRSORAYAMA 完整主題航班正式啟航，旅客從報到開始，可沉浸於藝術與飛行交織而成的獨特體驗中。
張國煒期待，透過此次跨界合作，重新定義大眾對航空的想像，讓飛行不僅是移動，也是一場穿梭於世界間的藝術旅程。
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