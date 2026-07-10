營收速報 - 南茂(8150)6月營收25.38億元年增率高達37.23％
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今年1-6月累計營收為143.19億元，累計年增率27.07%。
最新價為117元，近5日股價上漲7.83%，相關半導體業下跌-3.18%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14059 張
- 外資買賣超：+13528 張
- 投信買賣超：+1168 張
- 自營商買賣超：-637 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|25.38億
|37%
|6%
|26/5
|23.84億
|18%
|-3%
|26/4
|24.60億
|32%
|-2%
|26/3
|25.02億
|23%
|17%
|26/2
|21.44億
|22%
|-6%
|26/1
|22.90億
|31%
|4%
南茂(8150-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研究開發生產製造銷售高集積度高精密度記憶體之封裝及測試服務。顯示器驅動IC封裝測試(含金凸塊)業務。混合訊號IC封裝測試業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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