鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-09 18:35

長榮航 (2618-TW) 今 (9) 日公告 6 月合併營收再度飛出新紀錄，達 234.72 億元，月增 5.12%，年增 26.58%，不僅連續 4 個月突破 200 億元關卡，也續寫新猷。

長榮航 6 月客運營收 141.32 億元，創單月歷史新高，年增 19.04%，貨運營收達 66.52 億元，年增率為 48.34%，也創同期次高。

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累計上半年長榮航客運營收 810.95 億元，推升總營收來到 1282.86 億元，年增 16.36%，均創下同期新高紀錄。

長榮航指出，6 月客運市場逐漸邁入暑假旺季，其中，美洲線受傳統旺季和台北國際電腦展帶動下，商務與旅遊需求明顯提升，載客率達 90%，而 6 月 26 日新開航華盛頓特區航線航班滿載，市場需求強勁、後勢看好，歐洲線則維持 90% 的載客率，表現持續亮眼。

除了長程線，東南亞、日韓和中國航線旅遊動能升溫，市場需求同步熱絡，整體航線的訂位量能均呈穩健成長。

貨運方面，AI 供應鏈相關產品如半導體、伺服器等需求處高檔，加上跨境電商及生鮮等貨品也同步熱絡，進一步推升營收。