長榮航刷新獲獎紀錄 擠下卡達、星航奪全球最佳國際線航空公司冠軍
鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航 (2618-TW) 今 (8) 日宣布，今年首次榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel + Leisure 的最高榮譽肯定，榮登 2026 全球最佳國際線航空公司 (World’s Best International Airlines) 第 1 名，刷新長榮航歷年來的最佳紀錄。
長榮航董事長林寶水表示，始終堅持精進服務品質，打造舒適的飛行體驗，例如 2025 年推出的全新第四代豪華經濟艙備受市場好評，也與眾多國際知名品牌跨界合作、升級機上服務用品和餐飲，未來將持續秉持這份初心，以超越旅客期待的服務，打造世界級的飛行體驗。
本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務和整體價值，長榮航今年與卡達航空、阿聯酋航空、新加坡航空、日本航空等航空公司名列全球前十大行列，更奪下冠軍。
Travel + Leisure 是全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請其讀者針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市和渡假小島等，今年共有超過 20 萬名讀者參與。
長榮航長期在服務品質和安全方面皆獲得諸多業界殊榮，除了榮獲 Travel + Leisure 頒發的 2026 全球最佳國際線航空公司第 1 名，今年也連續 11 年獲評為 SKYTRAX 五星級航空公司，同時入選 AirlineRatings.com 全球二十五大最佳航空公司第 11 名，以及全球二十五大最安全航空公司第 8 名和飛航安全最高評價「7-Star PLUS」榮譽。
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