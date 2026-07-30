AI加值航空貨運 中菲行錢文君：AI的實現仰賴物流

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-30 17:42

貨攬業者中菲行舉辦 55 週年供應鏈高峰會，聚焦 AI 驅動下全球物流新變革，中菲行董事長錢文君表示，AI 的核心是晶片，但 AI 的實現仰賴物流。

中菲行董事長錢文君。(圖：中菲行提供)

錢文君指出，AI 是下一個全球供應鏈管理的重要課題，而中菲行憑藉全球運輸、貿易合規及保稅倉儲等核心能力，可協助企業將 AI 基礎建設自亞洲製造基地安全、高效運送到全球各地資料中心。

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隨著 AI 基礎建設的全球運輸與部署，中菲行 55 周年舉辦供應鏈高峰會的核心主題為「Beyond the Next Horizon」，超過 150 位客戶和供應鏈專家齊聚台北。

據市場預估，至 2030 年全球資料中心需求將接近目前的 3 倍，企業投入新建與升級資料中心的總投資近 7 兆美元。

中菲行進一步指出，AI 基礎建設涵蓋建構 AI 資料中心所需的數千項設備與零組件，這些設備分布於不同國家製造，必須完成跨國運輸、報關、倉儲及最終配送，才能讓 AI 資料中心正式投入運作。

尤其 AI 基礎建設涉及大量大型化、高價值且高度精密設備，對全球物流、貿易合規及供應鏈協調能力提出更高要求。