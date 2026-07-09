安葆6月營收創同期新高 AI訂單看至2028年
鉅亨網記者魏志豪 台北
電力設施業者安葆 (7792-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收，達 7.5 億元，月增 3.98%，年增 28.27%，改寫同期新高以及單月歷史第三高，展望後市，安葆指出，公司營運正步入高速收割期，在手訂單已延伸至 2028 年，中長期獲利動能清晰且確定，將持續創造長期且極具前景的投資價值。
安葆第二季營收 18.09 億元，季增 32.33%，年增 14.24%，累計上半年營收 31.76 億元，年增 18.34%。
安葆以「製造服務化」為戰略核心，正透過台南二廠與屏東廠之模組化預製能量，克服產業缺工瓶頸，加速拓展歐、美、亞太等國際市場，預計「台灣預製、全球組裝」的標準化模式，將讓公司營收有望跨越區域限制、實現全球化規模。
安葆看好，憑藉目前在手訂單能見度直達 2028 年之厚實基礎，將透過全球 AI 資料中心與半導體海外擴產之雙重動能，驅動營收進入高速增長期。
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