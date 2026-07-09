安葆6月營收創同期新高 AI訂單看至2028年

電力設施業者安葆 (7792-TW) 今 (9) 日公布 6 月營收，達 7.5 億元，月增 3.98%，年增 28.27%，改寫同期新高以及單月歷史第三高，展望後市，安葆指出，公司營運正步入高速收割期，在手訂單已延伸至 2028 年，中長期獲利動能清晰且確定，將持續創造長期且極具前景的投資價值。