鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 16:40

大立光 (3008-TW) 今 (9) 日召開線上法人說明會，並公布 2026 年上半年的稅後純益 107.93 億元，年增 44.38%， 上半年每股純益 82.35 元。同時、同時，對於業績的展望，大立光執行長林恩平指出，7 月的動能較 6 月略佳，而展望 8 月的動能也較 7 月爲佳，同時，預估產能也是滿載的。而主要客戶對產品持續升級仍有強大企圖心 。

對於手機鏡頭的營運上，大立光執行長林恩平指出，主要客戶仍在積極尋求鏡頭的升級，同時，可變光圈鏡頭已在第二季開始進入量產階段，出貨量並不多，且剛開始的良率表現也沒有那麼好，也因此在第三季的進入量產同時，組裝良率的表現能否提高，也成為第三季毛利率表現的重大關鍵。

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大立光在 2026 年第二季營收 136.65 億元，毛利率 49.41%，與第一季相當，年減 4.22 個百分點，稅後純益 46.7 億元，季減 35.92%，年增 3.52 倍，單季每股純益 35.72 元。市場也寄望第三季起大立光對新一代手機鏡頭料號的出貨正式開始，得以對毛利率形成進一步的拉抬效果。

不過，林恩平指出，手機可變光圈鏡頭的製作難度較潛望式鏡頭更難一級，主要是因產品要求對落塵、雜質量的進一步控制。

在今年手機因記憶體及原物料成本的已迫使如主要美系品牌提高 3C 電子產品的售價，也可能造成主要客戶對總銷售數量的下修，林恩平說，主要客戶對今年新機鏡頭的預估訂單數量並沒有下修，主要影響的因素是在向市場推出而遭遇銷售不利時，會來下滾動下修採購數量。

林恩平並指出，不像其他區域客戶遭遇目前市場逆風下對手機鏡頭升級的消極態度，目前主要客戶對手機鏡頭升級的企圖心仍強，主要在主鏡頭及潛望式鏡頭都還有升級的專案在進行，包括提升解析度、增加鏡頭片數等進一步強化及升級動作，最快在 2027 年就可以看到這些再進一步升級的手機鏡頭被搭載上市。