鉅亨網記者陳于晴 台北
受到巴威颱風強襲影響，台北市政府宣布全體公教機關停止上班，臺灣證券交易所及櫃買中心公告，集中交易市場與櫃買市場明 (10) 日休市一天，當日應屆交割款券順延辦理。由於台股全面暫停交易，原定於 7 月 10 日進行除權、除息交易的 23 檔上市、上櫃及興櫃個股，其時程也將同步順延至下一個交易日 (7 月 13 日星期一)。
根據公告，7 月 10 日原定除權息的重點指標股，包括驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 每股配發 23 元現金股利；連接器大廠優群 (3217-TW) 配發 10 元現金股利；存股族偏愛的中信金 (2891-TW) 配發 2.5 元現金股利。
證交所提醒，因颱風休市順延，上述個股的除權息參考價計算、融券強制限券改帳、以及投資人最後買進日後的帳券交割等作業，皆全面順延至下一交易日 (7 月 13 日) 辦理，投資人權益不受影響。
由於台北市宣布颱風停班停課，全台銀行金融機構與票據交換所均暫停營業，導致股務代理銀行的跨行匯撥與支票交換作業無法如期進行。因此，原訂 7 月 10 日將發放現金股利的個股，投資人的證券劃撥帳戶通常必須等到 7 月 13 日才會陸續收到款項入帳。
|115 年 7 月 10 日 因颱風休市除權息順延個股一覽表
|市場別
|股票代號
|股名
|除權息類別
|現金股利 (元)
|股票股利 (元)
|上市
|3034
|聯詠
|除息
|23
|0
|上市
|5519
|隆大
|除權息
|3.3
|0.05
|上市
|2891B
|中信金乙特
|除息
|2.796
|0
|上市
|2891
|中信金
|除息
|2.50024
|0
|上市
|2891C
|中信金丙特
|除息
|1.92
|0
|上市
|4968
|立積
|除息
|1.6
|0
|上市
|2008
|高興昌
|除息
|1
|0
|上市
|2610
|華航
|除息
|0.81446
|0
|上市
|3055
|蔚華科
|除息
|0.5
|0
|上市
|6477
|安集
|除息
|0.35
|0
|上櫃 / 興櫃
|3217
|優群
|除息
|10
|0
|上櫃 / 興櫃
|7811
|民盛
|除息
|5.66996
|0
|上櫃 / 興櫃
|7907
|錸恩帕斯
|除息
|4
|0
|上櫃 / 興櫃
|3303
|岱稜
|除息
|3
|0
|上櫃 / 興櫃
|3489
|森寶
|除息
|3
|0
|上櫃 / 興櫃
|7747
|昕奇雲端
|除權息
|2.3732
|0.6268
|上櫃 / 興櫃
|7790
|思必瑞特
|除權息
|0.6
|0.5
|上櫃 / 興櫃
|3467
|台灣精材
|除息
|0.5
|0
|上櫃 / 興櫃
|4711
|永純
|除息
|0.5
|0
|上櫃 / 興櫃
|6762
|達亞
|除權息
|0.5
|0.5
|上櫃 / 興櫃
|3564
|其陽
|除息
|0.27
|0
|上櫃 / 興櫃
|3184
|微邦
|除息
|0.2214
|0
|上櫃 / 興櫃
|6990
|華鉬
|除權
|0.29919181(6/4 已除息)
|0.09973
|資料來源：證交所、櫃買中心
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