鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-08 18:30

台股今 (8) 日上沖下洗 800 點，在台積電尾盤救援下，帶動大盤終場漲 255.3 點或 0.56%，收 45734.41 點，成交量 9583.47 億元。外資持續減碼，今天再度賣超 379.49 億元，連 5 賣，不過反手敲進多檔金融股。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 379.49 億元，連 5 賣，自營商同步減碼，賣超 169.42 億元，投信則獨站買方，買超 119.61 億元，連 12 買，三大法人合計賣超 429.3 億元。

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外資今天偏愛金融族群，買超前十名中就有 6 檔金融股，包括第一金 2.1 萬張，永豐金 1.4 萬張，玉山金 1.3 萬張，合庫金 1.3 萬張，凱基金 1.3 萬張，三商壽 1.2 萬張。另外，也買超長榮航 6.1 萬張，聯電 2.3 萬張，宏碁 1.6 萬張，群創 1.3 萬張。

外資今天賣超中石化 5.6 萬張，至上 1.6 萬張，台化 1.5 萬張，佳世達 1.3 萬張，中華電 1.3 萬張，新纖 1.3 萬張，遠東新 1.2 萬張，東元 1 萬張，京元電子 1 萬張，中信金 1 萬張。今天除息漲停的南亞和拉尾盤的台積電，也都遭外資賣超 9366 和 4155 張。

另外，外資也瞄準多檔 ETF 減碼，賣超 00981A 主動統一台股增長 3.9 萬張，00403A 主動統一升級 50 3.7 萬張，0050 元大台灣 50 2.8 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.8 萬張，00988A 主動統一全球創新 1.5 萬張。

投信買超方面，加碼台新新光金 1 萬張，中信金 7420 張，英業達 5637 張，遠東新 3568 張，兆豐金 3498 張，禾伸堂 2813 張，其他如南亞、遠東銀、聯電，以及台表科也都進到投信買超前十名。