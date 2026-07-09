營收速報 - 創新服務(7828)6月營收1.17億元年增率高達255.83％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為5.11億元，累計年增率210.28%。
最新價為2115元，近5日股價下跌-8.77%，相關半導體類指數下跌-3.71%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+320 張
- 外資買賣超：+305 張
- 投信買賣超：-19 張
- 自營商買賣超：+34 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.17億
|256%
|4%
|26/5
|1.12億
|259%
|-14%
|26/4
|1.30億
|32087%
|104%
|26/3
|6,369萬
|9%
|309%
|26/2
|1,558萬
|-63%
|-79%
|26/1
|7,301萬
|23300%
|-60%
創新服務(7828-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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