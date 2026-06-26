鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-26 09:54

長榮航 (2618-TW) 今 (25) 日起直飛美國首都華盛頓哥倫比亞特區(Washington, D.C.)，北美客運航線正式擴增至 10 個航點，穩居北美航線霸主地位，每周飛北美的航班達 98 班，占台美直飛航班近半規模；長榮航也表示，首三個航班班班客滿，7 月載客率也達 90%。

長榮航董事長林寶水表示，非常感謝交通部、民航局、美國在台協會 (AIT)、桃園機場公司，以及華盛頓機場管理局與華盛頓特區旅遊局給予長榮航的鼎力支持與指導，讓這條深具意義的航線得以順利啟航。

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林寶水進一步指出，將透過與星空聯盟成員、聯營航班和多家航空公司的合作，讓航網遍及美洲地區超過 200 個城市，北美旅客也可輕鬆經由長榮航轉往亞洲各大城市，再搭配美西和中西部航點，進一步鞏固在亞洲往返北美市場的完整性和競爭優勢。

華盛頓特區是美國重要國際門戶，兼具政經影響力與豐富觀光資源，隨著台美間在經貿、科技和文化等多個領域的交流日益熱絡，兩地企業和學術界的往來進一步深化，長榮航將成串聯亞洲樞紐和全球政經重鎮的關鍵橋樑。

桃園 - 華盛頓特區航線以全新三艙等的波音 787-9 機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，提供更完整更多元的三艙等服務。

其中，皇璽桂冠艙提供時尚品牌 Maison Kitsuné 專屬設計過夜包和環保材質睡衣，豪華經濟艙旅客也可享有英國知名品牌 HUNTER 聯名的新款過夜包。

此次長榮航為首航華盛頓特區航線，特別將候機室融入華盛頓都會元素，而搭乘首航班的旅客，可獲得華盛頓首航限定 HYDY 時尚保溫水瓶、美國國家旅遊局提供的手提袋、華盛頓旅遊局提供的櫻花手提袋和觀光旅遊地圖等，還有機上首航限定小抱枕。