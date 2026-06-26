〈首創飛美國首都〉長榮航開航華盛頓D.C. 創國內航空界新里程碑

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-26 09:46

長榮航 (2618-TW) 繼去年 10 月開出直飛美國德州達拉斯航線後，短短不到一年時間又再度拓展北美版圖，今 (25) 日起直飛華盛頓哥倫比亞特區 (Washington, D.C.)，創下台灣首度直飛美國首都的航空界新里程碑。

長榮航開航華盛頓D.C. 創國內航空界新里程碑，董事長林寶水樂觀非常看好。(鉅亨網記者王莞甯攝)

為慶祝首航華盛頓歷史性一刻，長榮航董事長林寶水邀請交通部、民航局局長何淑萍、美國在台協會 (AIT) 處長谷立言和桃園機場公司董事長楊偉甫，以及華盛頓機場管理局 Ms. Chryssa Westerlund 執行副總兼首席營收長、華盛頓特區旅遊局資深副總 Mrs. Theresa Belpulsi 共同主持首航儀式。

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陳世凱表示，華盛頓不只是美國的首都，更是全球政治、經濟、科技、教育和國際事務的重要樞紐，此次長榮航為國內各界提供了直達美國政治核心的便捷途徑，也將透過與星空聯盟合作的強大網絡，讓國人更順暢延伸至美國東岸與中西部，進一步為台灣奠定東亞轉運樞紐機場的重要地位。

谷立言說，隨著華盛頓杜勒斯國際機場的加入，現在台美直飛航點已擴展至 11 個美國門戶城市，其中每周 171 班的直飛航班中，長榮航就占了近半數，成績斐然，隨著台灣已躍升為美國第 16 大旅客入境市場，展現台美經貿和民間交流的蓬勃發展。AIT 將更積極向台灣旅客推廣更多引人入勝的美國景點。

華盛頓特區機場管理局執行副總兼首席營收長 Ms. Chryssa Westerlund 表示，此全新航線首度串聯華盛頓特區與台北，為雙方帶來更多交流的機會，歡迎更多旅客到訪，感受這座城市的文化與魅力。