鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-09 16:10

在規模 4.3 兆美元的南韓股市中，散戶對槓桿型 ETF 的狂熱加劇，正引發嚴重的市場失衡。

最新數據顯示，追蹤南韓兩大晶片巨頭——三星電子與 SK 海力士的槓桿 ETF，連同這兩家公司本身的股票成交額，已占整個南韓股市成交總額的 70% 以上。

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這種極端的集中現象在近期顯著惡化。中信里昂證券 (CLSA) 的數據顯示，在今年 5 月底追蹤兩家晶片股兩倍日波幅的槓桿 ETF 上市前一日，三星與海力士的成交額占全部韓股的 31%。然而，隨著產品上市，該比例在 6 月下旬一度飆升至 84%，本周二仍維持在 73% 的高位。

由於三星與海力士在綜合股價指數 (Kospi) 中的權重高達 54%，其波動對大盤具有決定性影響。

受惠於人工智慧 (AI) 浪潮，這兩家晶片商的股價在今年高點曾翻漲逾三倍，吸引散戶湧入槓桿產品以放大收益。然而，隨著市場對大規模 AI 投資產生疑慮，加上晶片股對供應鏈消息極度敏感，槓桿產品的強制性買賣機制進一步放大了波動。

富達國際 (Fidelity International) 經理人 Ian Samson 指出，槓桿 ETF 為了維持恆定槓桿率，必須在股價上漲時買入更多、下跌時賣出更多，這與南韓半導體行業面臨的基本面不確定性相結合，只會導致市場震盪更加劇烈。

此異象已引發外界對監管機構的批評。儘管當初核准這些高風險產品是為了吸引散戶資金留在國內，並減緩韓元貶值，但南韓金融監管機構近期對其負面副作用表示遺憾，甚至有在野黨議員呼籲讓這些 ETF 退市。

目前，Kospi 指數已從 6 月的高點下跌 20%，進入技術性熊市，周三單日更暴跌 5.4%。