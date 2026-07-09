AI與機器人融合進入新階段！輝達攜Hugging Face推開源機器人模型 軟硬協同降產業進入門檻

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-09 11:30

AI 晶片龍頭輝達宣布與全球最大 AI 模型社群平台 Hugging Face 合作，將聯合開發用於機器人的開源基礎模型，把輝達 GPU 硬體生態與 CUDA 軟體堆疊，結合 Hugging Face 龐大模型庫及開發者社群，大幅降低機器人 AI 訓練與部署門檻，象徵機器人 AI 融合從「概念驗證」邁入「規模化落地」階段。

輝達攜Hugging Face推開源機器人模型 軟硬協同降產業進入門檻

輝達此舉延續其邊緣運算佈局，其 Jetson 系列邊緣 AI 平台已廣泛應用於機器人、無人機與智慧攝影機，疊加開源模型後將形成「硬體＋軟體＋模型」完整生態循環。

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機器人廠商從前必須從零訓練專用模型，成本高、週期長，開源預訓練基礎模型可讓中小企業直接微調調用，開發週期從數月壓縮至數週。人形機器人需求正從預期轉為實際訂單。中國優必選超仿生人形機器人近期訂單交付壓力劇增，反映下游客戶接受度提升。

無論量產時程早晚，核心零組件需求已先行啟動：諧波減速機、RV 減速機、伺服馬達與力矩感測器等中國國產廠商正加速導入下游客戶，相關業務佔比持續提升。

輝達開源模型降低軟體成本，使得更多預算可集中於硬體採購，進一步為核心零組件環節帶來利多。

業內人士解讀，輝達攜手 Hugging Face 試圖解決機器人產業最痛的「大腦 (AI 模型)」缺口，當開源生態成熟，實體機器人滲透速度將顯著加快。