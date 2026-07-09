Meta擴大AI布局 加拿大首座資料中心選定亞伯達省
鉅亨網編譯陳又嘉
《Yahoo Finance》報導，Meta(META-US) 持續擴大 AI 基礎設施布局，周三 (8 日) 宣布將在加拿大亞伯達省 (Alberta) 興建首座資料中心，這也是公司推動 AI 發展計畫的一部分。
這座資料中心容量達 1GW，將成為 Meta 全球第 33 座資料中心，投資金額約 91.8 億美元。建設期間預計可創造約 3,000 個工作機會，完工後則將提供約 300 個長期職位。
Meta 同時表示，將投資 4,240 萬美元升級當地基礎設施。在散熱方面，新資料中心將採用封閉式液冷搭配乾式冷卻系統，正常運作時不需使用水資源。用水僅限於消防安全及日常生活用途。
Meta 預計本會計年度將投入 1,250 億至 1,450 億美元，用於資料中心及相關費用。龐大的資本支出也引發投資人疑慮，Meta 股價過去 12 個月累計下跌 16%，今年以來也下跌 8.6%。
華爾街同樣關注 Meta 是否有能力落實 AI 發展藍圖，尤其是在上一代 Llama 4 模型去年表現未達市場預期之後。
自那之後，Meta 重整 AI 策略，成立了超級智慧實驗室 (Meta Superintelligence Labs)，並於今年 4 月推出新團隊首款模型 Muse Spark。
這周二，Meta 再發布第二款 Muse 系列模型 Muse Image。
此外，《彭博社》上周報導，Meta 正推動將多餘算力出售給第三方客戶，未來可能與大型雲端服務供應商，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)，以及新興雲端服務商 CoreWeave(CRWV-US) 展開直接競爭。
Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 先前也曾在財報會議上透露，公司有意對外銷售閒置算力。
市場認為，若相關計畫順利推動，不僅可為 Meta 開創新的營收來源、提升獲利能力，也能讓投資人更清楚了解公司如何將龐大的 AI 投資轉化為實際收益。
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