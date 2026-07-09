AI龍頭魅力爆發！SK海力士ADR爆逾7倍超額認購 投資四大策略

鉅亨網新聞中心 2026-07-09 09:13

AI 記憶體需求持續火熱，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (000660-KR) 即將於 7 月 10 日在那斯達克全球精選市場掛牌交易，其美國存託憑證 (ADR) 發行案獲市場熱烈追捧。

（圖：REUTERS/TPG）

根據知情人士透露，此次 ADR 已獲逾 7 倍超額認購，多家全球重量級機構投資人踴躍下單，即使近期全球半導體股大幅回檔，市場對 AI 記憶體龍頭的投資熱情仍未降溫。

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此次 ADR 預計募資約 280 億美元，將成為全球歷來規模第二大的股票發行案，僅次於 SpaceX 日前完成的 857 億美元股票發行，也超越沙烏地阿美與阿里巴巴 (BABA-US) 等大型募資紀錄。SK 海力士此次將發行 1,779 萬股新股，每單位 ADR 代表十分之一普通股，參考價格為每股 242.5 萬韓元，預計美東時間 7 月 10 日在那斯達克正式掛牌。

知情人士表示，此次認購需求主要來自全球長線基金、科技基金、主權財富基金及亞洲主題投資基金。其中，Baillie Gifford、Coatue Management 及 Situational Awareness Partners 等知名投資機構，合計表達最高約 70 億美元的認購意願，個別訂單規模介於 2 億至逾 10 億美元之間，顯示大型機構對 AI 記憶體產業前景仍具高度信心。

值得注意的是，這波認購熱潮發生在全球 AI 概念股近期修正之際。SK 海力士韓國股價日前一度連續兩個交易日重挫，主要受到 AI 半導體族群賣壓及中東地緣政治風險升高拖累。不過分析人士指出，本土市場跌勢部分來自槓桿 ETF 部位調節等技術性因素，並非公司基本面惡化，美國機構投資人仍持續積極布局。

市場普遍認為，美國投資人長期缺乏直接投資南韓記憶體龍頭的管道，是此次 ADR 需求強勁的重要原因。SK 海力士身為全球高頻寬記憶體 (HBM) 領導廠商之一，也是輝達 (NVDA-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 等 AI 平台的重要供應商，ADR 上市後可望提升美國投資人的持股便利性，也有助縮小與美國同業的估值差距。部分分析師指出，由於韓股轉換 ADR 存在限制，新 ADR 上市後甚至可能出現溢價交易。

基本面方面，AI 伺服器持續帶動 HBM 需求高速成長。市場研究機構與分析師指出，SK 海力士目前 HBM 訂單已排至 2027 年下半年，產能持續滿載；Counterpoint Research 也預估，第三季 DRAM 價格漲幅可望由原先預估的 5% 至 10%，上修至 10% 至 20%，主要受惠雲端服務商及 AI 客戶提前鎖定供貨。

此次募資資金將主要用於擴充韓國晶圓廠產能及採購艾司摩爾 (ASML-US) 極紫外光 (EUV) 微影設備，以因應 AI 資料中心對 HBM 持續攀升的需求。分析人士指出，SK 海力士近年已在 HBM 市場超越三星電子，成為輝達 AI 加速器主要供應商之一，此次赴美募資將有助鞏固其全球領導地位。

不過市場仍提醒，IPO 首日表現未必代表中長期走勢。盛寶銀行 (Saxo Markets) 首席投資策略師 Charu Chanana 表示，SK 海力士此次上市恰逢市場重新檢視 AI 基礎建設投資是否過熱，大規模新股供給可能增加短期波動。此外，公司未來擴產也可能使記憶體市場由供不應求逐步轉向供需平衡，投資人仍須留意估值修正風險。

儘管如此，此次 ADR 獲得逾 7 倍超額認購，仍反映全球資金對 AI 硬體供應鏈的配置需求依舊強勁。分析人士認為，相較於仍處於商業模式驗證階段的部分 AI 軟體公司，具備獲利能力、供應鏈地位及訂單能見度的 AI 記憶體廠商，仍是大型機構資金布局 AI 產業的重要標的。

四大投資策略

此次 SK 海力士 ADR 獲逾 7 倍超額認購，不僅反映市場對 AI 記憶體龍頭的高度興趣，也透露出當前 AI 投資的四大重要策略。

首先，短線可關注 ADR 上市初期可能出現的「稀缺性溢價」，由於美國投資人長期較難直接投資韓股，加上 ADR 供給有限，上市初期有機會享有高於理論價格的交易溢價。

其次，從長線布局來看，市場資金正逐漸聚焦 HBM 等具備實際需求支撐的 AI 硬體供應鏈，而非單純追逐 AI 概念股，顯示投資重心已轉向訂單能見度高、獲利能力明確的企業。