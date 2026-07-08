鉅亨網編譯段智恆 2026-07-08 23:30

OpenAI 周三 (8 日) 宣布，將於周四 (9 日) 正式向全球公開釋出 GPT-5.6 Sol、Terra 與 Luna 三款新一代人工智慧 (AI) 模型，結束先前應美國政府要求、僅提供「少數受信任合作夥伴」測試的限制。執行長阿特曼 (Sam Altman) 也在社群平台 X 發文表示：「Happy building」，宣告新模型即將全面開放。

OpenAI 於今年 6 月首度發表 GPT-5.6 系列模型，當時依照美國政府要求，僅向一小部分參與名單已提交政府的機構開放使用。公司當時表示，雖然支持與政府合作評估先進 AI 模型能力，但不認為此類審查機制應成為長期常態，因為這將限制一般用戶、開發者、企業、資安防禦單位及全球合作夥伴取得最先進 AI 工具。

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OpenAI 當時即承諾，將在數周內逐步擴大模型使用範圍。隨著此次全面公開釋出，GPT-5.6 系列模型將正式向全球用戶提供預覽存取權限 (OpenAI 稱為 preview access)，進一步落實公司推動「廣泛開放使用」(broad access) 的策略。

此次公開發布，也意味著 OpenAI 與競爭對手 Anthropic 均已恢復最新 AI 模型的全面開放。Anthropic 旗下 Claude Fable 5 與 Mythos 5 先前因配合美國出口管制措施，一度暫停對外提供服務，直到美國商務部上月底解除相關限制後，才重新恢復使用。

美國總統川普今年 6 月簽署 AI 行政命令後，美國政府對先進 AI 模型部署採取更積極的監管態度。行政命令要求 AI 開發商自願在正式發布前，先向政府提供最新模型，以評估其能力及潛在風險，同時要求聯邦機構在 60 天內建立完整評估機制。

OpenAI 表示，公司正與美國政府合作建立標準化評估框架，希望為未來 AI 模型發布建立一套可重複運作的審查流程。不過，公司也強調，政府事前取得模型進行評估，不應成為未來所有模型發布的固定模式。