鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-07-09 05:37

美國股市周三 (8 日) 走勢分歧，標普 500 與道瓊指數收低，此前美國總統川普表示，旨在結束與伊朗戰爭的臨時協議已經「結束」。不過，近期重挫的晶片股中，輝達 (NVDA-US) 與博通 (AVGO-US) 領漲支撐那斯達克與費半反彈。

美國中央司令部周三下午表示，美軍再次對伊朗發動新一輪空襲，以回應德黑蘭在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 及其周邊海域襲擊商船的行動。

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此前數小時，川普在土耳其舉行的北約 (NATO) 峰會上表示，他無意與伊朗進一步談判，並警告華府可能於周三晚間發動更多攻擊。

川普的說法，成為美伊談判反覆拉鋸中的最新挫折。過去一段時間，雙方言論在升級威脅與外交希望之間擺盪，多次讓投資人因和平協議似乎有望達成而誤判情勢。

支撐那斯達克維持上漲的是博通，其股價大漲 4.8%，此前蘋果 (AAPL-US) 表示，作為本周稍早與博通達成晶片供應協議的一部分，計劃支出超過 300 億美元。

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan 指出，「只要蘋果宣布將使用你的設備，通常都是相當正面的消息，尤其全球有 25 億台蘋果裝置在消費者手中。」

費城半導體指數反彈 2.23%。VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 上漲約 2%，但該 ETF 目前仍較近期高點回落近 12%。

輝達勁揚 3.65%，此前《The Information》報導指出，中國計劃允許其頂尖 AI 企業購買數量有限的 H200 晶片。

標普 500 指數 11 大類股中有 9 類收黑，其中工業類股跌幅最大，下跌 3.41%，其次為原物料類股，跌幅約 2.45%。

川普發表相關言論後，油價跳漲，布蘭特原油期貨收漲 5.2%。美債殖利率同步走高，顯示賣壓擴散至債券市場。

這波最新衝突升級，可能動搖今年以來推動標普 500 指數上漲約 9% 的反彈行情。儘管中東戰爭爆發後美股曾大幅下跌，但標普 500 今年仍維持漲勢。

油價再度大幅上漲，可能重新點燃通膨憂慮，並使聯準會 (Fed) 政策路徑更加複雜。

國際貨幣基金 (IMF) 周三再次下調 2026 年全球經濟成長預測至 3%，並警告中東戰爭帶來的風險持續存在。

周三公布的聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示，官員們對通膨的疑慮升高。根據 CME FedWatch，交易員目前預期聯準會可能在 12 月會議前升息。

美股周三 (8 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 576.76 點，或 1.09%，收 52,348.39 點。

那斯達克指數上漲 51.96 點，或 0.20%，收 25,870.65 點。

S&P 500 指數下跌 21.14 點，或 0.28%，收 7,482.71 點。

費城半導體指數上漲 274.45 點，或 2.23%，收 12,574.97 點。

NYSE FANG + 指數上漲 26.48 點，或 0.15%，收 17,324.11 點。

標普 11 大類股中有 9 類收黑，工業類股跌幅最大。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王多收低。Meta (META-US) 下跌 2.02%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.96%。

台股 ADR 多收漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.02%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.71%；聯電 ADR (UMC-US) 勁揚 5.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.39%。

企業新聞

據《The Information》引述知情人士報導，中國計劃允許阿里巴巴、字節跳動與 DeepSeek 等中國大型 AI 企業，採購數量有限的輝達 H200 晶片，顯示在算力需求持續攀升下，中國正考慮適度放寬對美國先進 AI 晶片的限制。

OpenAI 宣布將於周四正式向全球公開釋出 GPT-5.6 Sol、Terra 與 Luna 三款新一代 AI 模型，結束先前應美國政府要求、僅提供「少數受信任合作夥伴」測試的限制。此次公開發布，也意味著與競爭對手 Anthropic 均已恢復最新 AI 模型的全面開放。

太空公司藍色起源 (Blue Origin) 啟動成立 25 年來首度對外募資，知情人士透露，公司正籌集約 100 億美元資金，完成後企業估值將達 1,300 億美元，象徵藍色起源正式邁向引進外部資本的新階段，也反映投資人持續看好商業太空產業前景。

Alphabet(GOOGL-US) 旗下自駕計程車公司 Waymo 宣布，未來幾周將在美國聖地牙哥、拉斯維加斯、佛州坦帕及丹佛等 4 座城市陸續推出全自動無人駕駛叫車服務，持續加快全美擴張步伐，並進一步鞏固其在 Robotaxi 市場領先地位。

華爾街分析

U.S. Bank Wealth Management 投資策略師 Rob Haworth 表示，「關鍵在於持續時間。這會延續多久？如果我們看到伊朗基礎設施受損，市場可能就必須更嚴肅看待，因為伊朗很可能會報復。」

Capital.com 市場分析師 Daniela Hathorn 周三在報告中指出，「中東緊張局勢再度升溫，打斷了市場近來愈發自滿的敘事。過去幾周，投資人一直將局勢平穩降溫納入定價，如今則被迫重新評估地緣政治風險。」

Hathorn 補充道，「最新攻擊提醒投資人，即使停火仍存在，美國與伊朗要達成持久協議仍遠非保證。市場原本已習慣認為衝突會逐漸淡出焦點，但近期發展顯示，這項假設可能過於樂觀。」