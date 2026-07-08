鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 16:56

美國總統川普周三 (8 日) 在土耳其安卡拉舉行的北約 (NATO) 峰會上，聲稱美國與伊朗之間的停火諒解備忘錄 (MoU) 已經「終結」，並形容與德黑蘭的進一步交涉純屬「浪費時間」。此番言論伴隨美軍對伊朗境內目標的大規模空襲，隨即引發全球金融市場劇烈動盪。

川普在峰會期間與北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 會面時表示，他不再想與伊朗打交道，痛批伊朗領導層為「騙子」、「惡棍」且是「邪惡的人」，甚至將其形容為必須切除的「癌症」。他強調美國的終極目標是讓伊朗完全「去核化」。

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針對近期荷姆茲海峽商船遭襲事件，川普表示美軍已採取「極其強大」的進攻性打擊，鎖定伊朗境內超過 80 個目標，包括防空系統、雷達站及導彈設施。

受到戰火重燃的消息衝擊，市場避險情緒迅速升溫，大宗商品與金融資產同步出現劇烈震盪。原油市場反應最為強烈，布蘭特原油價格應聲暴漲 5.88%，報每桶 78.52 美元。市場高度擔憂承載全球約五分之一原油出口量的荷姆茲海峽將因衝突升級而停擺。

在美股市場方面，三大股指期貨集體跳水，其中那斯達克 100 指數期貨日內跌幅達 0.42%。外匯與債券市場同樣出現異動，美元指數短線拉升近 20 點至 101.10，美國國債殖利率直線走高，黃金價格也在 1 小時內，由 4120 美元快速跌至 4060 美元附近。

此外，美國財政部已開始撤回對伊朗的石油制裁豁免，導致數千萬桶伊朗原油在海上處於「待定」狀態，進一步加劇供應端的不確定性。