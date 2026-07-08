鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-08 10:44

俄羅斯終於迎來回歸奧運賽場的時刻，國際奧委會周二（7 日）發布公告，宣布暫時解除對俄羅斯奧委會實施的暫停會員協會資格的處罰。

俄羅斯重返奧運舞台，國際奧委會暫時解除處罰。（圖：Shutterstock）

2023 年 10 月 12 日，因俄羅斯奧委會單方面將烏克蘭境內體育組織納入作為其成員，國際奧委會執委會決定暫停俄羅斯奧委會的會員資格。

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因此，在 2024 年巴黎奧運會、2026 年米蘭冬奧會上，俄羅斯運動員只能以「中立個人運動員」身份參加國際賽事。

受此影響，在巴黎奧運會上，只有 15 名持有俄羅斯護照的運動員以中立身份參賽，其中網球女子雙打組合米拉 · 安德烈耶娃與戴安娜 · 施奈德奪得唯一的銀牌。

在前一屆東京奧運會上，俄羅斯代表團的運動員人數超過 300 人，共獲得 71 枚獎牌。

國際奧委會表示，本次解除針對俄羅斯奧委會的處罰決定，核心依據為俄羅斯奧委會已經將所有烏克蘭管轄領土內的地區體育組織剔除出成員名單。

這份聲明也意味著俄羅斯運動員將能以「俄羅斯代表團」的身份，參加包括 2028 年洛杉磯奧運會等一系列賽事，這些賽事的預選賽報名期已經開始。

對於這一變化，俄羅斯官方表示歡迎，並強調奧運會必須遠離政治因素。

俄羅斯體育部長兼俄羅斯奧委會主席米哈伊爾 · 傑格佳廖夫表示，國際奧委會發出了明確信號：奧林匹克運動必須遠離政治干擾，他說俄羅斯計劃參加 2028 年奧運會預選賽。