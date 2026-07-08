鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 16:45

美國總統川普周三 (7 日) 在土耳其出席北大西洋公約組織 (NATO) 防衛聯盟峰會時，公開嚴厲譴責西班牙對北約的國防經費貢獻嚴重不足。

川普怒轟「糟糕夥伴」下令切斷經貿 引爆西班牙股債雙殺 (圖:Shutterstock)

川普在安卡拉與本約秘書長呂特 (Mark Rutte) 共同舉行的聯合記者會上直言：「西班牙在北約裡是個極為糟糕的夥伴。他們不參與行動，也不付錢。我不想與西班牙有任何瓜葛。請切斷與西班牙的所有貿易往來，包括官員互訪。」

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川普接著表示：「甚至連跟他們對話都不必。他們是毫無希望的惡劣傢伙。」這番毫不留情的強硬表態，象徵川普與西班牙政府之間有關國防支出的爭議進一步惡化。

西班牙目前是該軍事同盟成員國中，唯一一個未在去年做出具體承諾的國家，也就是在 2035 年前需把國防經費支出提高至國內生產毛額 (GDP) 的 5%。