美國總統川普週二 (3 日) 威脅美國要切斷與西班牙的一切貿易往來，此前西班牙拒絕讓美國飛機使用其基地攻擊伊朗。對此，西班牙政府回應，美國必須尊重和歐盟之間的雙邊協議。

川普在白宮對媒體表示，西班牙在相關問題上的態度「非常糟糕」，並警告美國可能停止與西班牙的一切商業往來。

他說：「我們可能會切斷所有與西班牙的貿易，我們不想和西班牙有任何關係。」「明天甚至今天就可以停止所有與西班牙相關的商業活動。」

在最高法院駁回川普動用緊急權力任意徵收關稅的裁決後，川普究竟擁有多大的權力來「終止」與西班牙的貿易，目前仍不清楚。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美國在法律上有能力對西班牙進口商品實施禁運。

美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 態度則較為保留，僅表示政府將進一步討論相關選項。他指出，若有必要為了維護國家與經濟安全，政府可動用相關權力。

面對美方的威脅，西班牙政府回應，西班牙身為北約成員國及歐盟重要出口國，長期以來與美國維持歷史悠久且互惠互利的貿易關係。若美國政府希望重新檢視或改變這一關係，應尊重私營企業的自主權、國際法，以及歐盟與美國之間既有的雙邊協議。

本次美西衝突源於西班牙拒絕讓美國在對伊朗軍事行動中使用西班牙南部軍事基地。馬德里方面表示，若允許美軍利用基地發動攻擊，可能違反《聯合國憲章》。

西班牙首相桑切斯 (Pedro Sánchez) 也公開批評美國與以色列對伊朗的軍事行動，稱這是「不正當且危險的軍事干預」，並指其違反國際法。

美西緊張關係也與北約國防支出爭議有關。此前，川普要求北約盟國將國防支出提高至國內生產毛額 (GDP) 的 5%，但西班牙對此持反對立場，拒絕提高軍費。

歐盟提醒，西班牙是歐盟成員國之一。德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 在週二與川普會面時表示，任何與歐盟的貿易安排都必須涵蓋西班牙。

由於歐盟允許 27 個成員國之間貨物流通自由，美國若試圖對單一成員國實施貿易限制，將面臨複雜的法律與政策問題。

根據美國人口普查局數據，2025 年美國對西班牙出口約 260 億美元商品，從西班牙進口約 210 億美元商品。西班牙對美主要出口商品包括藥品與橄欖油。

川普同時也批評英國在允許美軍使用基地攻擊伊朗問題上「非常不合作」，但並未明確表示將對英國採取貿易措施。