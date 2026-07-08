盤中速報 - 恆生指數上漲470.22點至23967.11點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日10:01，恆生指數上漲470.22點（或2%），暫報23967.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.69%
- 近 1 月：-5.87%
- 近 3 月：-6.45%
- 近 6 月：-11.19%
- 今年以來：-8.32%
焦點個股
中醫藥概念領漲+2.94%。其中 位元堂(00897-HK) 上漲 16.67% ; 現代中藥集團(01643-HK) 上漲 4.55% ; 中國中藥(00570-HK) 上漲 2.14% 。
林業及木材概念領漲+2.74%。其中 中木國際(01822-HK) 上漲 6.25% ; 綠心集團(00094-HK) 上漲 1.75% ; 中國健康科技集團(01069-HK) 上漲 1.67% 。
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