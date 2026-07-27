野村喊7兆！A股科創板最大IPO長鑫掛牌首日飆471.59% 市值3.31兆登頂市值王 今天能漲多少？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-27 10:03

中國國產 DRAM 龍頭長鑫科技 (688825-CN) 今 (27) 日正式登陸 A 股科創板，發行價每股 8.66 元(人民幣，下同)，上市首日高開 471.59%，報 49.5 元，總市值達 3.31 兆元，超越工商銀行成為 A 股市值最高公司。

(圖:shutterstock)

身為中國第一、全球第四的儲存龍頭，長鑫科技登陸科創板備受矚目。長鑫科技發行價為 8.66 元 / 股，募資總額達 579.19 億元，刷新科創板 IPO 最高募資紀錄。以 278.01% 的全部新股平均漲幅計算，長鑫科技的單簽盈餘約 1.2 萬元；以 466.67% 的科創板新股平均漲幅計算，長鑫科技的單簽盈餘約 2.02 萬元。

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長鑫初始發行 66.88 億股，經策略配售回撥與網下網路回撥，疊加中金公司 15% 超額配售權，最終發行規模擴至 76.91 億股，其中網路最終發行 38.51 億股，942.88 萬戶有效申購，中簽率 0.47% 創科創板新高，網下發行 21.73 億股，公募等 A 類機構獲配 91%；策略配售縮量至 16.67 億股，全國社保理事會透過 36 個組合獲配 8.66 億股 (佔戰略配置 51.95%)，保險資金、產業鏈企業 (拓荊、通富微電、中微等)、保薦跟投及員工資管計劃分列其後，鎖定期 12 至 36 個月不等。DeepSeek 創辦人梁文鋒旗下幻方量化與九章資產合計獲配 2024.97 萬股，寧泉資產楊東亦參與網下配售。

長鑫上市首日可交易股份約 45.03 億股，佔初始發行 67.33%，對應流通市值約 390 億元，以 60% 換手率粗算，若市值站上 3 兆人民幣，單日成交額可破 1200 億元，可望刷新 A 個股單日成交紀錄。

市場普遍預期長鑫首日漲幅不低，但 7 月以來硬科技族群回檔、做多情緒降溫，會壓縮炒作溢價。根據機構模擬數據，2 兆元市值對應中一簽獲利 1.06 萬元，3 兆對應 1.81 萬元，4 兆（股價近 60 元）對應 2.56 萬元。

上市同日，野村證券首次針對長鑫給予「買進」評等，目標價 116 元，基於 2028 年預測 EPS 5.79 元 ×20 倍本益比，較發行價隱含漲幅約 1239%，對應 9.76 兆元—7.87 兆元。

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野村的核心判斷在於，AI 記憶體需求 2026-2030 年仍可能增長超 7 倍 (年複合成長率超過 60%)，即便考慮效率技術壓縮 4 倍，仍遠超行業 30%-40% 的供給增速；長鑫月產能將從 2025 年底 28 萬片提至 2028 年底增速萬片，全球 DRAM 市占率將由目前約 10%，到 2028 年底升至約 18%，逼近美光 20%+ 水平。

野村預測，長鑫 2026 年歸母有望達 1303 億、2028 年 3930.7 億，三年近 3 倍，年複合增速 74%，這意味著該券商認為今年不是周期峰值而是起點。該行刻意不用 PB、不用周期股頂部低 PE 錨，直接套用成長股 20 倍 PE，給予「份額提升 + 國產替代 + AI 供給緊平衡」三重溢價。

分歧本質是用哪把尺。中國國內主流機構以 PB 為週期股唯一錨點：國投給 1 兆—4.25 兆，華西中性 2—3 兆，理由是美光 2021 年本益比達到 4 倍後跌 70%、2018 年約 5 倍後跌 55%，DRAM 頂部 PE 天然失真；發行端則較保守，以去年扣非淨利算本益比達 308.92 倍，以 2026 年預測利潤算發行市值僅對應 4 至 5 倍本益比，市場目前定價在「近 3 兆」附近搖擺，野村給出 7 兆屬遠端樂觀情景，非首日定價共識。

長鑫目前主力製程 16—17 奈比，DDR5 良率約 80%、DDR4 超 90%，持續向更先進製程與 HBM3 推進，上海廠規劃約每月 5 萬片 HBM 封裝。

專家指出，中國佔全球 DRAM 需求 25%，本土產值僅約 10%，國內自給率 30%，客戶導入空間仍在，但風險並行：DRAM 強週期屬性未消失，擴產反轉即殺毛利率，首日流通股雖小容易炒作，12 個月後戰配解禁、6 個月後網下 70% 解禁恐將放大賣壓；20 倍本益比是美光五年均值 (約 10 倍) 兌現打折，若 AI 需求或市占率打折，溢價回檔也會是倍數的兩倍。