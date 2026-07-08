〈港股盤後〉科網與AI應用股領漲 科指飆升近5% 恒指收復2萬4關卡

鉅亨網新聞中心 2026-07-08 16:42

港股市場周三 (8 日) 迎來強勁反彈，主要指數全天震盪走高。截至收盤，恒生指數上漲 702 點，漲幅 2.99%，重新站上兩萬四千點大關，報 24199.46 點。恒生科技指數猛飆 4.97% 至 4731.02 點。市場成交異常活躍，全日成交額達 3758.4 億港元。

科網與AI應用股領漲 科指飆升近5% 恒指收復2萬4關卡(圖:shutterstock)

本輪漲勢主要由科技網際網路與 AI 應用板塊帶動。阿里巴巴表現強勁，收盤大漲 12.21%。其業績前瞻顯示電商業務利潤穩健恢復，且旗下螞蟻集團近期與薄荷健康達成重大戰略投資，提振了市場信心。

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AI 大模型領域的「雙雄」智譜與 MiniMax 表現震撼市場。智譜在首批限售股解禁之際，獲近七成基石股東承諾長期持有，股價不跌反升 13.35%，摩根大通更將其目標價上調至 2000 港元。MiniMax 則因獲阿里、米哈遊續持而上漲 11.98%。此外，金山雲受惠於小米增加算力投入，盤中大漲 14.52%。

汽車板塊受小米集團帶動走強，小米大漲 9.52%。市場熱議小米即將推出的全新 SUV 系列「SKYNOMAD」，該產品定位大空間多人出行市場，被視為 2026 年下半年的重要增長點。

金融板塊也獲支撐，內銀股表現活躍，建設銀行漲幅超過 5%。近期多家銀行密集進入分紅季，本周合計分紅總額預計超過 911 億元人民幣，豐厚的派息預期吸引了資金流入。

展望後市，中金公司認為，美債利率回落與科技股資金再平衡是本輪反彈的催化劑。中信證券強調，AI 超級週期趨勢並未逆轉，雖然短期波動增加，但算力需求依然強勁，特別是國產算力與 AI 商業化落地進展值得長期關注。