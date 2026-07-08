鉅亨網新聞中心 2026-07-08 11:40

輝達 (NVDA-US) 近日進一步揭露下一代資料中心 CPU「Rosa」的技術細節，確認將採用全新「Rigel」CPU 核心架構，並延續 Arm v9.2 架構設計，主打 AI 代理 (Agentic AI) 工作負載所需的大規模單執行緒運算能力。Rosa 將搭配下一代 Feynman GPU 平台推出，預計 2029 年進入資料中心市場，2030 年再推出 PC 版 Spark 平台。

輝達於 2026 年 GTC 大會首度公布 Rosa CPU，並宣布將與下一代 Feynman GPU 共同推出，作為 AI 代理時代的新一代資料中心平台。Rosa 以美國諾貝爾物理學獎得主 Rosalyn Sussman 命名，接替目前的 Vera 處理器，進一步提升 AI 資料中心效能。

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根據輝達最新公布的資訊，Rosa 將搭載全新 Rigel 核心，採用 Arm v9.2 架構，並在維持相同晶片面積下，進一步提升單核心效能。Rigel 的主要改進包括更高效率的指令傳遞、更大的 L2 快取，以及更完善的記憶體管理能力，以因應 AI 代理持續運行所需的大量 CPU 工作負載。

輝達表示，目前 Vera 採用自研 Olympus 核心，相較 Grace CPU，Olympus 每週期指令數 (IPC) 提升 50%，整體吞吐量則達 Grace 的 2 倍。Vera 配置 88 個 Olympus 核心，較 Grace 的 72 核心增加約 22%，但目前官方尚未公布 Rosa 是否將進一步增加核心數。

公司指出，Rigel 將在維持相同晶片尺寸下，提供比 Olympus 更高的單執行緒效能，延續輝達以 AI 為核心的 CPU 發展策略，直接與傳統 x86 資料中心處理器競爭。

輝達表示，隨著 AI 代理逐漸成為大型 AI 工廠的重要運算模式，CPU 的重要性已不再只是負責系統控制，而是直接參與 AI 推理流程，包括工具呼叫、程式碼執行、資料處理、鍵值快取 (Key-Value Cache) 管理，以及結果驗證等工作。

由於 GPU 在 AI 資料中心屬於最昂貴且最重要的運算資源，若 CPU 處理速度不足，GPU 便需等待 CPU 完成工作，將直接影響整體 AI 工廠運算效率，因此高單執行緒效能 CPU 已成為 AI 基礎設施的新需求。

輝達指出，現有多數資料中心 CPU 因雲端運算需求，逐漸朝高核心數方向發展，犧牲部分單核心效能，以降低成本並提升整體運算密度，但這也壓縮快取容量、記憶體架構與指令處理能力，無法滿足 AI 代理持續、高頻率且低延遲的工作模式。

以 Vera 為例，其採用單晶片 (Monolithic) 架構，提供高達 1.2TB/s LPDDR5X 記憶體頻寬，記憶體功耗低於 40 瓦，核心間互連頻寬達 3.4TB/s，官方表示較其他資料中心 CPU 高出約 3 倍，可確保 88 個 CPU 核心同時維持高效能運作，避免記憶體瓶頸。

輝達表示，在 AI 代理工作負載測試中，Vera 持續單核心效能達主流 x86 伺服器 CPU 的 1.8 倍。

搜尋引擎新創 Perplexity 已採用 Vera 測試 AI 代理工作流程。輝達指出，在實際程式碼開發情境中，包括複製程式碼庫與執行沙箱 (Sandbox) 測試，Vera 完成速度比 x86 平台快約 1.5 倍，同時啟動多個沙箱速度提升 1.9 倍，目前 Perplexity 正規劃於正式系統部署 Vera 平台。

此外，資料分析與即時串流平台合作夥伴測試也顯示，使用 Starburst 進行大型 SQL 分析速度提升 3 倍，Redpanda 即時串流延遲最高降低 6 倍，皆優於目前主流 x86 伺服器平台。

輝達表示，Vera 最大的優勢在於可同時處理 AI 代理工具執行、資料分析、程式碼運算、強化學習及推理等多元工作，不需針對不同工作配置不同 CPU，同時也作為 Vera Rubin GPU 平台及 BlueField-4 STX 儲存處理器的 CPU 核心，讓整座 AI 工廠採用相同架構與開發工具鏈。

展望未來，輝達規劃今年秋季推出搭載 Grace CPU 與 Blackwell GPU 的 RTX Spark 平台；2028 年則將推出 Vera Rubin 平台；2029 年推出 Rosa 與 Feynman 資料中心平台；2030 年再推出 Rosa Feynman Spark PC 版本，逐步建立完整 AI 資料中心與終端運算產品布局。