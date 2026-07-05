鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-05 11:00

OpenAI 或將於本週發動一波重大攻勢。多名開發者近日在 Codex 應用程式的底層代碼中，意外發現三款全新子模型的識別標識：GPT-5.6 Sol、Terra 與 Luna，並同步揭露了一項名為「速度撥盤」的全新功能，讓使用者可自由在速度與輸出品質之間動態調節。

據悉，OpenAI 內部已將發布目標窗口鎖定在 7 月 7 日至 9 日，其中 7 日更被視為最關鍵的時間節點，因為恰好是 Anthropic 旗艦模型 Claude Fable 5 特定方案資格失效的當天。

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業界普遍認為，此一時機的選定絕非巧合，而是一場精心計算的市場卡位行動。

在 Codex 最新一次代碼合併更新後，有研究人員率先從前端介面截圖中確認，三款子模型的樣式設計及速度選擇器功能已清晰呈現，儘管後端 API 尚未開放調用。

代碼中另出現「Sol Ultra」字樣，引發外界高度關注。業界推測，Sol Ultra 將定位為直接對標頂級競品的旗艦版本，在性能上與 Fable 5 相當，但定價預計更具競爭力。

不過，原定附帶的即時語音支援功能目前仍在開發中，料無法於本次發布時同步上線。

海外技術用戶 Shivam 以相同的複雜技術提示詞同時測試 GPT-5.6 Terra 與 Fable 5 發現，Fable 5 在處理過程中大量消耗算力進行思考，最終反而以追問方式要求使用者重新釐清需求，且耗掉了 21% 的會話限額。

與此同時，GPT-5.6 Terra 則僅使用 13% 的限額，直接列出多種解決路徑並迅速執行。他直言：「用 Fable 5 時，腦子裡一直在擔心它隨時降級；GPT-5.6 Terra 的俐落讓我非常舒適。」

另一項由甲骨文 (ORCL-US) 總監 Gilson Melo 主導的測試，則要求兩款模型在單一 HTML 檔案中，從零建構一款具備即時剛體物理、重力模擬及使用者操控機制的瀏覽器遊戲。

Fable 5 High 一氣呵成直接生成全部代碼；GPT-5.6 High 則在過程中主動暫停兩次，向開發者確認關鍵設計決策，且在未受要求的情況下，自行為遊戲加入音效設計。

而最終，在整體遊戲體驗、物理碰撞流暢度及細節穩健性方面，GPT-5.6 High 獲得更高評價。

此時發布攻勢的背後，是 Anthropic 近期遭遇的形象危機。多名用戶反映，Claude Fable 5 的安全過濾機制過度敏感，連「解釋『人類』這個詞」或「raspberry 這個字有幾個 r？」等日常問題，都會觸發安全警報或強制降級至 Opus 4.8。

Opus 4.8 近期亦傳出嚴重幻覺問題，甚至在對話中出現混入其他用戶資訊的情形，導致用戶體驗急遽下滑。

據知情人士透露，GPT-5.6 的使用額度限制將較 Fable 5 更為寬鬆，安全機制雖仍持續強化，但設計上不會影響正常使用情境。