鉅亨網記者劉玟妤 台北
美股四大指數全數收跌，台積電 ADR(TSM-US) 跌逾 4%，台股今 (8) 日呈現高檔震盪，早盤以 45524.69 點開高，盤中最高漲至 45837.12 點，漲逾 300 點，但受制月線反壓隨後翻黑跌至 45061.17 點，跌逾 400 點，退守 4 萬 5 ，預估成交量 9900 億元。
電子權值股早盤漲跌互現，台積電 (2330-TW) 以 2445 元開高，隨後於平盤附近遊走，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，聯電 (2303-TW) 漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 也小漲表態。不過聯發科 (2454-TW)、日月光 (3711-TW) 跌逾 1%，廣達 (2382-TW) 也小跌。
台塑四寶今天表現亮眼，南亞 (1303-TW) 亮燈漲停鎖住 182 元，台化 (1326-TW) 漲逾 3%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%，台塑 (1301-TW) 小漲表態。在台塑四寶帶動下，塑膠族群今天也走揚，中石化 (1314-TW) 漲逾半根停板，聯成 (1313-TW) 漲逾 3%。
無人機族群今天走揚，雷虎 (8033-TW) 漲逾半根停板，長榮航太 (2645-TW)、邑錡 (7402-TW) 漲逾 4%，亞航 (2630-TW) 漲逾 2%。
美股四大指數全數收黑，道瓊指數下跌 130.76 點或 0.25%，收 52925.15 點；那斯達克指數下跌 302.47 點或 1.16%，收 25818.69 點；S&P 500 指數下跌 33.58 點或 0.45%，收 7505.85 點；費城半導體指數下跌 599.63 點或 4.65%，收 12300.52 點。
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