美股四大指數全數收跌，台積電 ADR(TSM-US) 跌逾 4%，台股今 (8) 日呈現高檔震盪，早盤以 45524.69 點開高，盤中最高漲至 45837.12 點，漲逾 300 點，但受制月線反壓隨後翻黑跌至 45061.17 點，跌逾 400 點，退守 4 萬 5 ，預估成交量 9900 億元。