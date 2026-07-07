台股跌千點外資連4賣2470億元 大砍面板雙虎逾18萬張

台股今 (7) 日下挫 1077.28 點摜破月線，收 45479.11 點，外資再砍 547.3 億元，連 4 賣共 2470 億元。外資今日大砍面板雙虎共逾 18 萬張，並同步大舉調節主動式 ETF，反手大買金融股。

外資賣超群創 11.39 萬張、友達 7.39 萬張，鴻海 1.79 萬張，封測的京元電子 1.21 萬張及菱生 1.14 萬張，另有欣興 1.18 萬張、中華電 1.13 萬張等電子指標股。傳產賣超中鋼 1.88 萬張、和桐 1.76 萬張、台玻 1.72 萬張、長興 1.45 萬張、陽明 1.14 萬張，金融股調節中信金 2.14 萬張較多。