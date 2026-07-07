台股跌千點外資連4賣2470億元 大砍面板雙虎逾18萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (7) 日下挫 1077.28 點摜破月線，收 45479.11 點，外資再砍 547.3 億元，連 4 賣共 2470 億元。外資今日大砍面板雙虎共逾 18 萬張，並同步大舉調節主動式 ETF，反手大買金融股。
外資賣超群創 11.39 萬張、友達 7.39 萬張，鴻海 1.79 萬張，封測的京元電子 1.21 萬張及菱生 1.14 萬張，另有欣興 1.18 萬張、中華電 1.13 萬張等電子指標股。傳產賣超中鋼 1.88 萬張、和桐 1.76 萬張、台玻 1.72 萬張、長興 1.45 萬張、陽明 1.14 萬張，金融股調節中信金 2.14 萬張較多。
ETF 方面，外資大舉調節主動式 ETF，包括主動統一升級 50(00403A)14.85 萬張、主動統一台股增長 (00981A)11.99 萬張、主動復華未來 50(00991A)5.74 萬張、主動統一全球創新 (00988A)5.24 萬張、主動富邦台灣龍耀 (00405A)4.75 萬張、元大台灣 50(0050)4 萬張、主動國泰動能高息 (00400A)3.47 萬張等。
外資買超方面，大舉敲進金融股，台新新光金 2.96 萬張、凱基金 2.59 萬張、國泰金 1.7 萬張、臺企銀 1.46 萬張、玉山金 1.45 萬張、第一金 1.21 萬張、永豐金 8,333 張、合庫金 7,456 張、台中銀 7,228 張、元大金 6,338 張、彰銀 5,958 張。
金融股外，外資也買超力積電 9,980 張、晶技 8,458 張、國巨 * 7,286 張、華邦電 6,651 張、宏碁 5,876 張、義隆 5,323 張，以及長榮航 1.48 萬張、中石化 9,572 張、漢翔 7,947 張、新纖 5,898 張、大亞 5,766 張等。
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